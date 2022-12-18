華州多位議員 曾收FTX創辦人班克曼-佛瑞德政治獻金

華盛頓州有多名議員收到FTX創辦人班克曼-佛瑞德挪用公款捐出的政治獻金，包括聯邦參議員莫瑞。（美聯社）

聯邦檢察官表示，被起訴的加密貨幣 公司FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Samuel Bankman-Fried）挪用公款捐款給選舉候選人，華盛頓州 聯邦參議員莫瑞（Patty Murray）、聯邦眾議員史瑞爾（Kim Schrier）和華盛頓州民主黨 委員會都收過他的捐款。

聯邦檢察官13日指控，12日在巴哈馬被捕的班克曼-佛瑞德，非法將其加密貨幣交易公司FTX的客戶資金轉移到他的貨幣對沖基金公司Alameda Research，再捐款給政治活動。

FTX是加密貨幣業主要企業，但在上個月突然宣布申請破產、80億元客戶資金一夕蒸發。在這個消息爆發之前，班克曼-佛瑞德早已因為大手筆捐款參與政治，成為美國和華盛頓州政界知名人士。

選舉財務紀錄顯示，班克曼-佛瑞德在今年期中選舉共捐出約4000萬元政治獻金，使他成為美國政治捐款金額最大的捐款人之一。班克曼-佛瑞德公開申報的政治捐款幾乎都是捐給民主黨候選人，但他上個月接受媒體採訪時表示，他透過不必公開申報的「黑錢」（dark money）管道，也捐了相等的數額給共和黨候選人。

華盛頓州有多名議員和政治團體曾接受過班克曼-佛瑞德的捐款，例如聯邦參議員莫瑞於2021年7月收到5800元。今年10月，史瑞爾勝利基金會（Kim Schrier Victory Fund）收到班克曼-佛瑞德捐出的2900元，華盛頓州民主黨也透過民主黨全國委員會（Democratic National Committee）收到班克曼-佛瑞德的1萬元。

班克曼-佛瑞德今年在華盛頓州最大的一筆捐款，是捐給西雅圖一項提案的13萬5000元，這項提案建議地方選舉建立「同意投票制」（approval voting），但提案最終沒有獲得通過。

2020年初，Alameda Research捐出31萬5000元給一個名為「Seattle for a Healthy Planet」的選舉活動，發起活動的團體當時正在制定一項地方提案，但提案從未完成。

史瑞爾競選團隊發言人卡爾森（Libby Carlson）表示，班克曼-佛瑞德捐給他們的2900元，已經在本周被捐給援助糧食銀行的非牟利組織Northwest Harvest。

莫瑞團隊發言人艾文（Amir Avin）也表示，莫瑞計畫將班克曼-佛瑞德捐給她的5800元，捐給華盛頓州一家慈善機構，並說：「班克曼-佛瑞德先生必須為他犯下的罪行負責。」

此外，華盛頓州民主黨委員會表示，他們從未向班克曼-佛瑞德或其企業要求過任何政治捐款，這1萬元是透過民主黨全國委員會間接獲得的。華盛頓州民主黨主席帕德勒道斯基（Tina Podlodowski）說，他們正在等待民主黨全國委員指示，該如何處理這筆捐款。