調查：夏威夷逾1/4失蹤女孩是原住民

女權主義和非殖民化組織「AF3IRM」討論關於夏威夷原住民婦女失蹤和被謀殺報告,呼籲各界正視此議題。(美聯社)

夏威夷失蹤兒童的一般概況是:平均年齡15歲、女性、來自歐胡島與夏威夷原住民 。這是根據近日發布的報告獲得的結論,但需要更多族裔與性別分類數據進行分析。

這是夏威夷州 立法機關去年成立一個調查特別工作小組發布的第一份報告,其中關鍵發現內容,包括夏威夷州有超過四分之一的失蹤女孩是夏威夷原住民,以及美國軍人在夏州對兒童性剝削所扮演的越界角色。

類似研究顯示,加拿大與美國本土原住民女性被謀殺或失蹤比率,與其人口規模不成比例。報告主要研究員克里斯特博(Nikki Cristobal)表示,儘管夏威夷原住民女孩失蹤與被謀殺趨勢令人不安,但由於缺乏更多數據,工作小組未能提供針對夏威夷原住民女性的可比較與更可靠統計資料。

2021年白人女性佩蒂(Gabby Petito)失蹤,引起全國媒體廣泛報導與執法部門大範圍搜查,各界呼籲更加關注失蹤與遇害的原住民婦女、女童以及其他有色人種,因此成立了特別工作小組。

然而,解決問題的難題之一,是因為許多案件沒有報告或未獲得完整記錄或追蹤;公家與私人機構也不常收集族裔統計數據,部分資料將夏威夷原住民與其他太平洋島嶼居民結合,因此幾乎不可能確認夏威夷原住民受到影響的程度。夏威夷州有約20%人口是原住民。

克里斯特博指出,州府、警察 單位與軍方等機構,都需更完善收集與保留分類數據。她表示,夏威夷原住民婦女與女童失蹤的原因,不僅只有遭遇暴力,需要更多跨部門與跨島嶼的數據收集。

報告內容更令人不安的另一發現,則是現役軍人在虐待兒童所扮演的角色。報告指出,根據2022年公開資料,臥底行動假扮執法人員在網路招攬性行為而被逮捕者中,有38%是現役軍人。克里斯特博表示,包括在「軍事基地、旅館、遊戲間、按摩室以及社區,買賣女孩進行性活動」等暴力行為,影響夏威夷原住民的程度,遠高於其他族群人口。

「夏威夷州女性地位委員會」(Hawaii State Commission on the Status of Women)執行主任嘉寶拉卡洛雷斯(Khara Jabola-Carolus)表示,調查發現的結果怵目驚心,但卻非新鮮事,相反地,報告表明並證實了女權主義者長久以來的說法,即夏威夷原住民成為性販賣與基於性別暴力服務的提供者,而這些說法一直認為是誇大或操縱事實,或僅提供奇聞軼事。