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伊格回顧夏威夷州長任內 對疫情應對得宜感到驕傲

編譯組／夏威夷9日電
許多曾與伊格（前左）共事的人表示，從未見到他發脾氣或猛烈攻擊他人，即使在壓力之下。(美聯社)
許多曾與伊格（前左）共事的人表示，從未見到他發脾氣或猛烈攻擊他人，即使在壓力之下。(美聯社)

擔任夏威夷州長期間，伊格(David Ige)經歷了一系列挑戰：摧毀700間房屋的火山爆發、抗議人士阻擋建造價值數十億元的先進望遠鏡、導彈來襲錯誤警報，以及新冠疫情觀光業關閉、失業率飆升至22.4%等等。危機應對是這位民主黨籍州長領導夏威夷八年的總結，繼任者副州長格林(Josh Green)已於5日就職接任。

伊格回顧他的兩個任期，表示備感壓力，尤其在公衛緊急事件期間。然而，這位65歲前電力工程師說，同意其他州長在他2014年當選州長不久後告訴他的話：這是一份最好的工作。「對民眾生活品質有直接影響。我們為人們所做的一切，每天都具意義。」

他列舉在可負擔房屋與無家可歸議題上取得的進展，但最驕傲的是應對疫情，也是他期待在離任後，可被民眾記住的原因。總部設在紐約的非營利基金會「公益基金」(Commonwealth Fund)報告發現，夏威夷州「超額死亡率」(excess mortality)為全美50個州最低，這是衡量特定時間與地點超過歷史一般標準的死亡人數的統計數據。

伊格表示，夏威夷的醫療保健系統在整個疫情期間照顧到了新冠患者與其他人。他說，夏州致力保護老年人與居民的健康與安全，不希望夏威夷醫院不堪負荷，因為民眾很難自鄰州獲取醫療服務，去任何地方都是在2500英里以上。

伊格當時簽署行政命令，要求在公共場合戴口罩並限制集會規模；夏威夷是全美50州中唯一對入境旅客施行14天隔離並嚴格執行的州，還命令有效關閉夏州觀光業，儘管此為關鍵經濟驅動力，但官員認為，其減緩新冠傳播。

疫情開始時，檀香山市長考德威爾(Kirk Caldwell)說，伊格承受「巨大壓力」，來自於民眾催促他更快實施公衛保護措施，後來隨著情況好轉，又催促他放寬政策，並且得兼顧想要限制更多與其他想要更寬鬆政策的縣。

曾於2018年競選共和黨州長的檀香山市議員圖柏拉(Andria Tupola)則讚許伊格的平和氣度與接受批評的能力。

有關在莫納克雅山(Mauna Kea)設置望遠鏡爭議，許多原住民認為在神聖山區架設望遠鏡不妥，長期導致社區分期。眾議院後來成立工作小組，為管理莫納克雅山提出建議，最終促成伊格簽署立法。可愛島市長川上(Derek Kawakami)推崇伊格優雅地處理困難與接受批評，「看到一個人願意站在暴風雨中，每天醒來都要全力以赴。」

許多曾與伊格共事的人說，從未見到他發脾氣或猛烈攻擊他人，即使在壓力之下。2018年夏威夷緊急事務管理局失誤、透過無線電波與手機發出警報，稱一枚彈道導彈正飛向夏威夷，居民受到驚嚇。伊格挺身為管理局犯錯道歉，經內部調查，才解雇發送警報的員工。考德威爾說，他不會迫於公眾或媒體壓力而倉促做決定，「他是我擔任市長期間遇到的最非政治的政治家。」

離開州長辦公室後，伊格期望多健身，計畫參加軟體開發課程，並期待拜訪住在加州與華盛頓州的孩子們。他對進軍國會不感興趣，也不打算競選另一個民選職位。他說，享受擔任州長的時光，努力代表社區，在正確方向上做對的事。

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