我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

新冠、呼吸道病患再次攀升 華盛頓州衛生官員籲重啟室內口罩令

編譯組／西雅圖電
鑑於新冠、流感和呼吸道融合病毒病例激增，華盛頓州衛生官員和醫院領導人呼籲民眾在室內重新戴上口罩。（美聯社）
鑑於新冠、流感和呼吸道融合病毒病例激增，華盛頓州衛生官員和醫院領導人呼籲民眾在室內重新戴上口罩。（美聯社）

隨著新冠病例再次攀升、呼吸道病毒病例大規模激增，華盛頓州衛生官員呼籲，現在是恢復在室內戴口罩的時候了。

華州12名縣衛生官員和25名醫院高層9日共同連署發出呼籲說：「身為致力改善華盛頓州居民健康的衛生官員和醫療系統領導人，我們建議每個人在室內空間與他人接觸時，都能戴上高品質、密合性良好的口罩，以防止感染或散播病毒。」他們預測流感病毒將持續傳播數月。

華州各地醫院的負荷量已十分吃緊，尤其是兒童醫院，過去幾個月來病床一直是全滿的狀態。許多資深醫護人員表示，這是他們見過最多的病人數量。

連署這份聲明的縣衛生局長包括金恩縣的德欽（Jeff Duchin）、史諾霍米許縣的路易斯（James Lewis）、塔科馬皮爾斯縣的安東尼‧陳（Anthony L-T Chen），以及瑟斯頓（Thurston）、克拉蘭（Clallam）、傑佛遜（Jefferson）、華康（Whatcom）、聖胡安（San Juan）、克拉克（Clark）、太平洋（Pacific）、史卡梅尼亞（Skamania）、基提塔斯（Kittitas）、基沙普（Kitsap）等縣的衛生局長。

華盛頓大學醫院、維吉尼亞梅森方濟醫院（Virginia Mason Franciscan Health）、多元照護醫療系統（MultiCare Health System）、西北凱瑟醫院（Kaiser Permanente Northwest）、西雅圖兒童醫院（Seattle Children’s）、普羅維登斯瑞典醫院（Providence Swedish）和華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）也連署了這份聲明。

由於新冠、流感和呼吸道融合病毒（RSV）匯集成「三重疫情」（tripledemic），美國疾病防制中心（CDC）本周稍早已鼓勵民眾恢復戴口罩，尤其是搭乘大眾交通工具和搭機旅遊時。

另外，鑑於醫院急診室目前人滿為患，醫師建議，如果出現咳嗽、喉嚨痛、輕度脫水或發燒等症狀，可以先前往緊急醫療診所（urgent care clinic）看病，但如有危及生命的狀況，例如呼吸困難、意識喪失、嚴重脫水，仍然必須前往急診室。

華州流感死亡人數持續增加，截至9日，已有26名居民死於流感，包括三名兒童。幾個月來病例一直呈現下降趨勢的新冠新增病例和住院人數也再次出現增加的跡象。自11月初以來，華州每日因新冠住院的人數，從約42人增加到約64人。

流感 口罩 華盛頓州

上一則

伊格回顧夏威夷州長任內 對疫情應對得宜感到驕傲

下一則

私吞USAA顧客銀行存款逾百萬 2女被捕

延伸閱讀

新冠、RSV、流感疊加 蒙郡呼吸道病患驟增

新冠、RSV、流感疊加 蒙郡呼吸道病患驟增
紐約流感病例飆升7成 住院數首超新冠

紐約流感病例飆升7成 住院數首超新冠
當心「三貼流行」傷兒童 學者喊：口罩非包袱是護身符

當心「三貼流行」傷兒童 學者喊：口罩非包袱是護身符
灣區污水病毒濃度創新高 衛生官員警告：新一波疫情無可避免

灣區污水病毒濃度創新高 衛生官員警告：新一波疫情無可避免
連花清瘟夯 藥商趁機推口罩…網：取名「瘟罩倫」

連花清瘟夯 藥商趁機推口罩…網：取名「瘟罩倫」
冬季來臨 有一歲以下寶寶的家長一定要注意呼吸道融合病毒（RSV）的防範

冬季來臨 有一歲以下寶寶的家長一定要注意呼吸道融合病毒（RSV）的防範

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室