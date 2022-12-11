新冠、呼吸道病患再次攀升 華盛頓州衛生官員籲重啟室內口罩令

鑑於新冠、流感和呼吸道融合病毒病例激增，華盛頓州衛生官員和醫院領導人呼籲民眾在室內重新戴上口罩。（美聯社）

隨著新冠病例再次攀升、呼吸道病毒病例大規模激增，華盛頓州 衛生官員呼籲，現在是恢復在室內戴口罩 的時候了。

華州12名縣衛生官員和25名醫院高層9日共同連署發出呼籲說：「身為致力改善華盛頓州居民健康的衛生官員和醫療系統領導人，我們建議每個人在室內空間與他人接觸時，都能戴上高品質、密合性良好的口罩，以防止感染或散播病毒。」他們預測流感 病毒將持續傳播數月。

華州各地醫院的負荷量已十分吃緊，尤其是兒童醫院，過去幾個月來病床一直是全滿的狀態。許多資深醫護人員表示，這是他們見過最多的病人數量。

連署這份聲明的縣衛生局長包括金恩縣的德欽（Jeff Duchin）、史諾霍米許縣的路易斯（James Lewis）、塔科馬皮爾斯縣的安東尼‧陳（Anthony L-T Chen），以及瑟斯頓（Thurston）、克拉蘭（Clallam）、傑佛遜（Jefferson）、華康（Whatcom）、聖胡安（San Juan）、克拉克（Clark）、太平洋（Pacific）、史卡梅尼亞（Skamania）、基提塔斯（Kittitas）、基沙普（Kitsap）等縣的衛生局長。

華盛頓大學醫院、維吉尼亞梅森方濟醫院（Virginia Mason Franciscan Health）、多元照護醫療系統（MultiCare Health System）、西北凱瑟醫院（Kaiser Permanente Northwest）、西雅圖兒童醫院（Seattle Children’s）、普羅維登斯瑞典醫院（Providence Swedish）和華盛頓州醫院協會（Washington State Hospital Association）也連署了這份聲明。

由於新冠、流感和呼吸道融合病毒（RSV）匯集成「三重疫情」（tripledemic），美國疾病防制中心（CDC）本周稍早已鼓勵民眾恢復戴口罩，尤其是搭乘大眾交通工具和搭機旅遊時。

另外，鑑於醫院急診室目前人滿為患，醫師建議，如果出現咳嗽、喉嚨痛、輕度脫水或發燒等症狀，可以先前往緊急醫療診所（urgent care clinic）看病，但如有危及生命的狀況，例如呼吸困難、意識喪失、嚴重脫水，仍然必須前往急診室。

華州流感死亡人數持續增加，截至9日，已有26名居民死於流感，包括三名兒童。幾個月來病例一直呈現下降趨勢的新冠新增病例和住院人數也再次出現增加的跡象。自11月初以來，華州每日因新冠住院的人數，從約42人增加到約64人。