我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

華盛頓州期中選舉 「這3縣」投票率升

編譯組／西雅圖電
華盛頓州2022年期中選舉，以中南部的雅基馬縣和佛蘭克林縣投票率最低。（美聯社）
華盛頓州2022年期中選舉，以中南部的雅基馬縣和佛蘭克林縣投票率最低。（美聯社）

華盛頓州約有64%的選民參與了今年11月的期中選舉投票選出州議員、民選官員和聯邦參、眾議員。

根據州務卿辦公室的數據分析，與今年8月初選相比，華州11月期中選舉的投票率顯著上升，但明顯低於2018年的期中選舉。

自2018年期中選舉以來，華州今年期中選舉登記選民人數增加了10%，但投票率卻下降了8%，不過，仍然比2014年共和黨反轉參議院時高出了至少10%。與2014年相比，2018年的登記選民人數增加了12%，投票率上升了17%。

數據顯示，今年投票率下降的縣主要在華州中部，投票率約降低8%，其次是華州一半選民人口居住的普吉灣地區。投票率最低的縣是中南部的雅基馬縣（Yakima County）和佛蘭克林縣（Franklin County），只有約一半的選民投票。這些縣以東邊龐多雷縣（Pend Oreille County）為首，和初選類似，他們期中選舉的投票率降幅也是最大。

在普吉灣地區，占華州選民人口30%的金恩縣，儘管預測期中選舉登記選民人數會比8月初選時多，但投票率還是比2018年低了10%。

普吉灣地區以外擁有最多選民人口的史波坎縣（Spokane County），此次選舉投票率下降了11個百分點，今年期中選舉比初選高出的投票率增幅，也比2018年低得多。華州整體今年期中選舉比初選高出的投票率增幅為24%。

華州今年投票大增的縣是北部的聖胡安縣（San Juan County）、中北部的基提塔斯縣（Kittitas County）和東部的惠特曼縣（Whitman County），這三縣加起來的投票人數占華州投票總人數的3%。

此外，與初選相比，投票率增幅最小的是中北部的歐卡諾根縣（Okanogan County）和東部的亞當斯縣（Adams County）。

投票 期中選舉 亞當斯

上一則

代言FTX出包 德州證券委員會調查柯瑞、布萊迪等名人

下一則

夏威夷火山熔岩蔓延 大島20萬居民戒備

延伸閱讀

媒體看期中選舉：金山偏愛溫和派 屋崙靠攏進步派

媒體看期中選舉：金山偏愛溫和派 屋崙靠攏進步派
期中選舉 亞太裔提前投票比例增加

期中選舉 亞太裔提前投票比例增加
期中選舉未告大捷 川普漸失共和黨同志擁戴

期中選舉未告大捷 川普漸失共和黨同志擁戴
共和黨穆考斯基 擊敗川普支持對手

共和黨穆考斯基 擊敗川普支持對手
困惑、無奈、失望…紐約選民眼中的期中選舉

困惑、無奈、失望…紐約選民眼中的期中選舉
期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

熱門新聞

市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

2022-12-01 16:13
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

2022-11-30 02:00
梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
費城29日傳出一起驚悚命案，警方接獲通報後發現一名婦女在自己家中被「斬首」、陳屍在廚房地板。(路透)

費城41歲女「遭斬首」陳屍家中 警方逮捕行為古怪鄰居

2022-11-30 11:08
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目