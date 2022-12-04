華盛頓州期中選舉 「這3縣」投票率升

華盛頓州2022年期中選舉，以中南部的雅基馬縣和佛蘭克林縣投票率最低。（美聯社）

華盛頓州約有64%的選民參與了今年11月的期中選舉 ，投票 選出州議員、民選官員和聯邦參、眾議員。

根據州務卿辦公室的數據分析，與今年8月初選相比，華州11月期中選舉的投票率顯著上升，但明顯低於2018年的期中選舉。

自2018年期中選舉以來，華州今年期中選舉登記選民人數增加了10%，但投票率卻下降了8%，不過，仍然比2014年共和黨反轉參議院時高出了至少10%。與2014年相比，2018年的登記選民人數增加了12%，投票率上升了17%。

數據顯示，今年投票率下降的縣主要在華州中部，投票率約降低8%，其次是華州一半選民人口居住的普吉灣地區。投票率最低的縣是中南部的雅基馬縣（Yakima County）和佛蘭克林縣（Franklin County），只有約一半的選民投票。這些縣以東邊龐多雷縣（Pend Oreille County）為首，和初選類似，他們期中選舉的投票率降幅也是最大。

在普吉灣地區，占華州選民人口30%的金恩縣，儘管預測期中選舉登記選民人數會比8月初選時多，但投票率還是比2018年低了10%。

普吉灣地區以外擁有最多選民人口的史波坎縣（Spokane County），此次選舉投票率下降了11個百分點，今年期中選舉比初選高出的投票率增幅，也比2018年低得多。華州整體今年期中選舉比初選高出的投票率增幅為24%。

華州今年投票大增的縣是北部的聖胡安縣（San Juan County）、中北部的基提塔斯縣（Kittitas County）和東部的惠特曼縣（Whitman County），這三縣加起來的投票人數占華州投票總人數的3%。

此外，與初選相比，投票率增幅最小的是中北部的歐卡諾根縣（Okanogan County）和東部的亞當斯 縣（Adams County）。