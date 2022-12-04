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夏威夷火山熔岩蔓延 大島20萬居民戒備

編譯組／夏威夷電
位在夏威夷大島的世界上最大活火山毛納羅亞火山(Mauna Loa)，11月27日發生38年來首次噴發。(美聯社)
位在夏威夷大島的世界上最大活火山毛納羅亞火山(Mauna Loa)，11月27日發生38年來首次噴發。(美聯社)

世界上最大的活火山毛納羅亞火山(Mauna Loa)，11月27日發生38年來首次噴發，橙色的波浪狀、發亮炙熱的熔岩與火山灰噴湧而出，官員們提醒住在夏威夷大島的民眾，需為最壞情況做好準備。

火山噴發並沒有立即危及城鎮，但美國地質調查局警告住在大島上約20萬名居民，火山「可能非常活躍，熔岩流位置與前進方向可能快速改變。」官員們告知民眾，若熔岩流開始流向人口稠密地區，他們須準備撤離。

11月28日周一晚間，當火山熔岩從莫納羅亞火山的一側流出、並且噴向空中時，有數百人在道路兩旁觀看。火山噴發向東北方向移動、並散布在火山一側，數條不同熔岩流順著山坡流出。

「夏威夷火山觀測站」(Hawaiian Volcano Observatory)科學家翰肯(Ken Hon)表示，在一連串地震後，火山於27日周日晚間開始噴發。熔岩出現的地區，包括山頂火山口與東北側噴口，都離住戶與社區有很遠的距離。不過，考量熔岩帶來的危險，官員們敦促大眾遠離。熔岩自三個獨立裂縫噴發到空中100-200英尺，長度估計為1至2英里。

從火山噴口冒出的火山氣體，主要是二氧化硫，也是有害氣體。夏威夷州衛生局主任查爾(Dr. Libby Char)表示，目前大島空氣質量大致良好，但官員們正在謹慎監測。翰肯指出，在火山持續噴發期間，空氣質量可能惡化，若火山依照歷史模式，科學家預估熔岩噴發將持續一至二周。

大島有超過三分之一居民住在凱盧亞-柯納市(city of Kailua-Kona)，約有2萬3000人，東部希洛縣(Hilo)約有4萬5000名居民。官員們最擔心的是火山南部約30英里處的數個地區，當地居住約5000人。美國地質調查局表示，火山噴發已移至火山東北側的裂谷帶，其為山岩裂開且相對脆弱之處，導致岩漿更容易湧現。翰肯指出，熔岩可能會向希洛縣移動，但可能需要約一周時間。

夏威夷縣民防局宣布已開設避難所，因為獲通報有民眾主動自沿海地區撤離。美國地質局警告，可能受到熔岩流威脅的居民，應檢查相關準備工作，由於火山頂近來地震增加，科學家們保持警惕。

位在檀香山的國家氣象局也發布火山灰警告，大島部分地區受到影響，一些區域可能聚集多達四分之一吋的火山灰。州長伊格表示，有呼吸道敏感民眾應採取預防措施，盡量減少暴露在火山灰當中。

毛納羅亞火山是構成夏威夷群島最南端島嶼大島的五座火山之一，火山體積至少有1萬8000立方英里，測量從海底到山頂，是世界上最大的火山。旅遊業是夏威夷經濟引擎，大島市長羅斯(Mitch Roth)預估，火山噴發期間，度假民眾不會有太大問題，真正影響旅遊業可能性非常非常小。

夏威夷州 火山噴發 洛縣

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