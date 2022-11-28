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近40年首噴發 夏威夷毛納羅亞火山熔岩流壯觀

中央社洛杉磯28日即時報導
夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出熔岩和熾熱的火山灰。（美國地質調查所／Getty Images）
夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出熔岩和熾熱的火山灰。（美國地質調查所／Getty Images）

全球最大活火山夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山昨天開始噴發，為近40年首見，結束有歷史記載以來最長平靜期。火山噴出熔岩和熾熱的火山灰，展現大自然狂暴的壯麗。

綜合路透和法新社報導，當地時間昨夜11時30分左右，火山頂噴出明亮熾熱的熔岩，夏威夷最大島嶼上方的夜空呈現出地獄般的紅色。

夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出...
夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出熔岩和熾熱的火山灰。（美國地質調查所／Getty Images）

美國地質調查所（USGS）表示，熔岩僅限山頂區域，目前不會對住在山坡下的夏威夷人構成威脅，但也警告火山仍不穩定。

火山學家安德魯斯（Robin George Andrews）表示，起初噴發有限，但熔岩流如今已在蔓延。

夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出...
夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出熔岩和熾熱的火山灰。圖為從吉爾伯特卡赫勒休閒區（Gilbert Kahele Recreation Area）望向火山的畫面。（美聯社）

他在推特上發文說，熔岩現在正從毛納羅亞的東北斷裂帶沿線斜坡上新裂口噴出，還說這座火山自1984年以來就沒有噴發過，這是有歷史記載以來暫停噴發最久的一次。不過他預測除非熔岩流量急劇增加，否則東北邊約有4萬4000人口的希羅市（Hilo）「會沒事的」。

美國地質調查所今天警告居民，火山氣體和火山灰可能會飄移。

夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出...
夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山28日開始噴發，為近40年首見，火山噴出熔岩和熾熱的火山灰。圖為從韋科洛亞村（Waikoloa Village）望向火山的畫面。（推特@pfranci2／路透）

毛納羅亞山面積占據夏威夷大島（Big Island）一半以上，高出太平洋海平面4169公尺，上次噴發是在1984年3月和4月，噴出的熔岩流距希羅市在約8.05公里以內。

夏威夷州緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）說，已開放島上兩個避難所以防萬一，但也強調，目前沒有跡象顯示熔岩會威脅到人口稠密地區，而且尚未發布任何撤離令。

來源：WKYC Channel 3

夏威夷州 推特

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