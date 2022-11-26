罕見 2夏威夷原住民毆打白人 遭判種族仇恨罪

陪審團日前裁定，阿諾卡諾里與艾凱犯下種族仇恨罪名，他們2014年在茂伊島毆打一名白人男子。圖為阿諾卡諾里的家人在法庭外等待。(美聯社)

陪審團日前裁定，兩名夏威夷原住民 犯下種族仇恨罪名，他們2014年毆打一名在茂伊島偏遠社區整修房屋的白人男子。美國地區法官西柏瑞特(J. Michael Seabright)下令拘留阿諾卡諾里(Kaulana Alo-Kaonohi)與艾凱(Levi Aki Jr.)，訂於3月2日候審。

這是一次不同以往的判決，司法部尋求起訴阿諾卡諾里與艾凱，並於2020年12月獲聯邦大陪審團起訴，指控兩人犯有族裔仇恨罪名、最高可判處十年監禁。檢察官在檀香山美國地方法院審判期間稱，兩人因昆茲爾曼(Christopher Kunzelman)族裔，在房子所在地點卡哈庫洛拉社區(Kahakuloa village)、對他進行毆打並用鏟子重擊導致重傷，包括腦震盪、兩根肋骨骨折、頭部與腹部外傷。

阿諾卡諾里之前在州法院，因對重罪不抗辯被判緩刑，艾凱對恐怖威脅不抗辯、被判處緩刑與近200天監禁。然而，聯邦審判與州法院審判分開進行，以確定他們是否犯有種族仇恨罪。目前尚未知，檢察官為何花如此長時間才追究仇恨犯罪 指控。

當地律師表示，此案之前，從未聽聞聯邦政府因仇恨犯罪起訴夏威夷原住民。阿諾卡諾里與艾凱兩人的律師並未否認襲擊，但指出這並非仇恨犯罪。引發這次襲擊的不是種族問題，而是昆茲爾曼傲慢無禮態度。

兩人對昆茲爾曼切斷進入社區大門的鎖，感到沮喪；但昆茲爾曼說，居民將他鎖在門外。他作證時說，想為村莊提供更好鎖具，並向居民發放鑰匙；兩人毆打他，並說卡哈庫洛拉社區不曾有白人居住。不過，昆茲爾曼承認，被襲擊期間錄影內容，沒有聽到這段話。

昆茲爾曼說，決定帶兩把手槍去茂伊島，因聽說他雇來整修房屋的承包工人被毆打，房地產經紀人說，夏威夷原住民社區與白人之間存在問題。他在車上安裝攝影機，在被襲擊期間處於開啟狀態，記錄整起事件，包括艾凱肩上扛著鏟子來回踱步，但錄影內容僅記錄在房屋樓上襲擊的影音內容。

阿諾卡諾里與艾凱的律師告訴陪審員，錄影內容顯示他們沒有說出任何種族歧視字眼。

「Haole」是一個夏威夷語單字，意思包括外國人與白人，是此案核心。突顯夏威夷多元文化與族裔間微妙複雜的關係。

艾凱被聽到曾說：「You’s a haole, eh.」用夏威夷語解釋可能是白人的意思。辯護律師表示，他沒有以貶抑方式使用這個字。法庭指定律師帕納加柯斯(Lynn Panagakos)在開庭陳述指出，毆打某人過程中使用「haole」一字，並不是仇恨犯罪。艾凱有部分夏威夷血統、部分haole血統。

「Haole」有多種意義、取決於內容。未參與此案的夏威夷原住民律師Megan Kau表示，用法取決於使用該字的語氣與方式。她說，這些夏威夷原住民生活在與世隔絕、非常傳統的社區，使用「haole」形容不是來自夏威夷的人。除非在貶抑詞句使用，否則並非此意。

阿諾卡諾里的父親在判決後在庭外表示，偏見不是襲擊背後的動機，「Haole」非種族字眼。與種族無關。

檢察官康納斯(Clare E. Connors)表示，陪審團裁決確認，法治有助於保護社區所有人免受惡意攻擊，無論膚色為何，若對被害人種族仇恨而施暴犯罪，將在法庭面臨刑事後果。