華州聯邦參議員莫瑞 有望接「臨時議長」

參院多數黨領袖舒默有意提名華州參議員莫瑞擔任臨時議長。（美聯社）

華盛頓州聯邦參議員 莫瑞（Patty Murray）有可能成為首位擔任參院 「臨時議長」（the Senate pro tempore）的女性，這一職位將使她成為總統第三順位繼任人。

莫瑞辦公室本周表示，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）有意提名剛贏得第六任任期的莫瑞擔任參院臨時議長。參院臨時議長的總統繼位排名排在副總統和眾院議長之後。

莫瑞得知可能獲得提名後表示，這是一項榮譽。她說：「我不會忘記成為首位女性參院臨時議長的重要性，我把它視為可以繼續為華盛頓州家庭做出貢獻的機會。」

現任參院臨時議長李希（Patrick Leahy）即將在明年1月任期屆滿後退休。參院臨時議長一職主要是儀式性的，但的確有幾項職責，包括必須和眾院議長一起任命國會預算辦公室（Congressional Budget Office）主任，以及任命參院立法和法律顧問。副總統是參院議長，如果副總統缺席，臨時議長可以主持參院就職宣誓、簽署法案、與眾院議長一起主持國會聯合會議。

參院民主黨 人士將於12月5日當周投票確認參院領導職位，包括臨時議長一職。參院共和黨人士16日在核心小組投票中已再次選出麥康納（Mitch McConnell）為少數黨領袖。

莫瑞在下一屆參院議員中，將成為第四資深的議員，也是第二資深的民主黨議員。莫瑞辦公室表示，莫瑞將辭去民主黨人中排名第三的助理民主黨領袖一職，以專心擔任參院臨時議長和撥款委員會（Appropriations Committee）主席。

莫瑞稱，擔任撥款委員會主席是一個難得的機會。她表示，她將監督所有聯邦支出，並確保讓華盛頓州的計畫獲得優先考慮。

莫瑞在今年的選舉中輕易擊敗共和黨對手史麥利（Tiffany Smiley），截至16日上午，她以超過57%的得票率遙遙領先對方。

莫瑞表示，她在下一屆國會中的首要任務是將墮胎權編纂入憲法、通過投票權立法、擴大可負擔托兒服務。

莫瑞於1992年首次當選聯邦參議員，如果她能完成第六任任期，將成為美國史上任期最長的參議員之一，也將是美國史上任期第二長的女參議員，僅次於民主黨同僚范士丹（Dianne Feinstein）。