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民主黨格林當選夏威夷州長 誓言減輕住房負擔

編譯組／夏威夷11日電
民主黨籍格林獲選為新一任夏威夷州長，妻子後田一路相隨。(美聯社)
民主黨籍格林獲選為新一任夏威夷州長，妻子後田一路相隨。(美聯社)

夏威夷民主黨籍副州長格林(Josh Green)9日擊敗共和黨籍競爭對手、前副州長艾歐納(Duke Aiona)，當選為新一任夏威夷州長，並誓言解決夏州最棘手的問題。

格林與艾歐納兩人都將夏威夷沉重的住房成本、作為他們競選與政府未來的最重要議題。夏威夷全州範圍內在疫情期間，獨棟住房的中位價格為90萬元、為全國最高，儘管夏威夷大多數人從事低薪資的旅遊業與服務業工作。在歐胡島，獨棟房中位數超過100萬元。

格林表示，他將鼓勵建造1萬個新住房單位，協助解決住房短缺問題。目標為打擊假期出租，並且對空置房屋徵稅，鼓勵屋主開放他們的空置住屋供給居民租房居住。

過去四年裡，格林一直擔任夏威夷州長伊格(Hawaii Gov. David Ige)的副手。在此之前，他曾擔任州參議員與眾議員。進入政界之前，他是大島鄉村地區的一名醫師。在州立法機構與副州長任職期間，格林繼續兼職擔任醫生。

格林在疫情期間，因對感染率與疫情趨勢以及醫院治療能力的了解，及時向民眾解說，獲得許多追隨者。他在紐約出生、賓州匹茲堡長大。2000年隨著國家衛生服務隊移居夏威夷。在美國最高法院今年稍早推翻49年來保證國家墮胎權的先例後，格林強調將保護墮胎權。

值得一提的是夏威夷新任第一夫人、格林的妻子後田(Jaime Kanani Ushiroda Green)。她擁有亮麗履歷及與眾不同的成長背景，但卻未自命不凡。後田給人印象是溫暖、真誠與「接地氣」(down-to-earth)，這也是她自我描述的用語。

後田是夏威夷、日裔、華人與白人混血，擁有常春藤盟校布朗大學國際關係學士、夏威夷大學李察森法學院(UH Richardson Law School)碩士，修習拉丁語、日語、法語，為家庭法律師，並致力兒童權益政策工作。

後田在夏威夷長大，9歲喪母、父親離家，她小時候跟著阿姨生活，七年級被父親母校Iolani School錄取，因阿姨無法負擔學費，親友籌集資金讓她入學。高中獲得全額獎學金，畢業後進入布朗大學，之後回到夏威夷大學就讀法律，2002年畢業並在第一次考試就通過律師考試，專精兒童權益保護。

她在非營利組織工作，之後擔任州參議員陳玉珍(Suzanne Chun Oakland)的秘書，2005年在州議會遇見當時在州眾議會任職的格林。兩人2006年結婚、2007年女兒誕生，四年後兒子出生。後田當母親後，便停止工作，專心當媽媽並成為夫婿助手，曾在非營利機構董事會任職。

後田表示，她想要成為積極參與的夏威夷第一夫人，讓華盛頓廣場開放更多活動，並將她在兒童議題的經驗付諸實行。格林是猶太人，後田在教會長大，他們的孩子受洗，在猶太學前班上課，慶祝光明節與聖誕節，是融合宗教與文化的家庭，也代表了夏威夷今日的多元文化。

夏威夷州 疫情 猶太

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