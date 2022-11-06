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夏威夷直升機墜毀6傷 駕駛肇事前曾聽見「嗖嗖」聲

編譯組／夏威夷電
一架直升機於今年6月8日在夏威夷大島熔岩場墜毀。國家運輸安全委員10月31日公布了相關事故調查文件。檔案照片由夏威夷縣消防局提供。(美聯社)
一架直升機於今年6月8日在夏威夷大島熔岩場墜毀。國家運輸安全委員10月31日公布了相關事故調查文件。檔案照片由夏威夷縣消防局提供。(美聯社)

今年6月8日，一架由飛行員駕駛的直升機在一場日落觀景航程中，在夏威夷大島偏遠熔岩場墜毀，機上所有的乘客包括駕駛與遊客，共六人受傷。飛行員告訴調查人員，直升機引擎在航行之前已進行過更換，當日稍早的三趟航程皆平安正常。

「國家運輸安全委員會」(National Transportation Safety Board)日前公布了相關墜機事件的調查報告和相關文件，這起事故導致機上所有六人受傷，但委員會並未公布直升機為何突然發生「猛烈並且不受控制偏航(violent and uncommanded yaw)與俯仰改變」的可能原因。

根據飛行員事故報告，墜機意外發生於上午。飛行員與一名機械師更換了飛機引擎後，飛行員駕駛直升機進行過操作控制飛行，並未發生任何問題。飛行員隨後進行了兩次觀光行程，航程正常且平順無事。但文件沒有具體說明引擎是何時更換的。

根據其中一份報告指出，這架直升機在進行第三次觀光團飛行期間墜毀，機體被找到時，發現直升機左側著地，座艙嚴重受損，機尾距離主殘骸近800英尺（243公尺），一大塊熔岩穿進直升機艙體區域約13英寸(33公分)。

在乘客聲明中，觀光團中的一名48歲男子與他的兩名18歲女兒告訴調查人員，直升機在飛行約30分鐘後，突然翻轉。從開始發生機身翻轉到墜毀，時間相當快速。他曾嘗試祈禱，卻根本沒有時間完成。

直升機事故中受傷這名男子身上有輕微的割傷與瘀傷，他從機身殘骸中爬出，並將一名女兒拉出機身，女兒的頭卡在座椅與刺穿座艙的岩石之間，痛苦地尖叫。男子隨後又從墜毀直升機內、救出受到驚嚇的駕駛飛行員。墜機意外事故受傷最嚴重的是男子的女兒，傷勢包括腳踝骨折與脊椎骨折，飛行員則有18根骨頭骨折。

飛行員告訴調查人員，所有事情都發生得很快。根據調查人員對他的面談紀錄，飛行員表示，航程開始10-15分鐘時，一切都好。之後，他聽到並感覺到「嗖嗖聲音」，不像是大聲聲響，也不是壓力改變，於此同時，他被推到機身座位遠處，他意識到是在不受控制情況下，努力向右航行。飛行員事故報告指出，飛行當日是圍繞著大島的落日觀景團，天氣良好，伴隨著微風。

觀光 墜機 夏威夷

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