華州最高院通過 「性犯罪者」可成為執業律師

華盛頓州最高法院允許一名有性犯罪前科的男子在華盛頓州申請成為律師。（Getty Images）

華盛頓州最高法院3日做出一項裁決，允許一名登記有案的性犯罪者成為該州律師，儘管這名男子說他現在不確定自己最終是否會當律師。

35歲的史蒂文斯（Zachary Leroy Stevens）在亞利桑納州就讀法學院，後來在當地成為一位代表美洲原住民部落的律師。在猶他州長大的他在2006年19歲時，因為向一名臥底探員發送兒童色情影片，被判淫窺罪。幾年後在緩刑期間又因酒後駕車被捕。

以5：4通過裁決的華州最高法院指出，考慮到史蒂文斯犯罪時還很年輕，他比他發送的影片中的兒童大不了多少，而且他表現出律師必須具備的「良好道德品格」。史蒂文斯被亞利桑納州律師協會拒於門外，於是他打算將搬到妻子有人脈的華州，向華州申請成為律師。

華州大法官余瑪莉（Mary Yu，音譯）說：「和所有人一樣，史蒂文斯人生中最糟糕的時刻並不是他這個人的全部。自2013年以來，他一直避免從事任何非法行為。這段時間，他從大學和法學院畢業，一直有穩定的工作，並建立了一個朋友和家人的人際網路。」

以大法官麥德森（Barbara Madsen）為首持反對意見的法官們表示，史蒂文斯沒有完成他的法律義務，即在2024年之前必須一直被登記為性犯罪者，他也沒有提供他現在的心理健康評估報告。法官們稱，華州應該尊重亞利桑納州律師協會拒絕史蒂文斯申請的決定。

麥德森說：「史蒂文斯必須一直被登記為性犯罪者，直到他有資格申請減刑，這是一個讓人擔心的事實，尤其本法院的主要職責之一是保護公眾以及公眾對司法系統的信心。」

史蒂文斯在亞利桑納州拒絕他的申請後，於2019年申請成為華州律師。華州律師協會委員會審查了他的申請，但以6：5的票數否決。史蒂文斯於是向最高法院提出上訴。

3日收到最高法院裁決結果後，史蒂文斯喜極而泣。他說：「我申請成為律師的時間，比我就讀法學院的時間還長。」

史蒂文斯目前任職於跨國企業Honeywell，負責政府項目的發包工作。他表示，他搬到華州的計畫已經被打亂，因為他和妻子已經分手。至於律師工作，他指出，他可以繼續留在亞利桑納州擔任部落的博彩和水權問題律師，因為這些工作不需要具備亞利桑納州律師協會會員資格。或者他也可以搬到華州，因為他的兄弟最近搬到俄勒岡州波特蘭。

他說：「高院的裁決非常富有同情心，為許多人提供了他們無法獲得的機會。就算我未來不從事律師工作，我也很滿意這個法院在案件中發現了我的優點。」