華州最高院通過 「性犯罪者」可成為執業律師
華盛頓州最高法院3日做出一項裁決，允許一名登記有案的性犯罪者成為該州律師，儘管這名男子說他現在不確定自己最終是否會當律師。
35歲的史蒂文斯（Zachary Leroy Stevens）在亞利桑納州就讀法學院，後來在當地成為一位代表美洲原住民部落的律師。在猶他州長大的他在2006年19歲時，因為向一名臥底探員發送兒童色情影片，被判淫窺罪。幾年後在緩刑期間又因酒後駕車被捕。
以5：4通過裁決的華州最高法院指出，考慮到史蒂文斯犯罪時還很年輕，他比他發送的影片中的兒童大不了多少，而且他表現出律師必須具備的「良好道德品格」。史蒂文斯被亞利桑納州律師協會拒於門外，於是他打算將搬到妻子有人脈的華州，向華州申請成為律師。
華州大法官余瑪莉（Mary Yu，音譯）說：「和所有人一樣，史蒂文斯人生中最糟糕的時刻並不是他這個人的全部。自2013年以來，他一直避免從事任何非法行為。這段時間，他從大學和法學院畢業，一直有穩定的工作，並建立了一個朋友和家人的人際網路。」
以大法官麥德森（Barbara Madsen）為首持反對意見的法官們表示，史蒂文斯沒有完成他的法律義務，即在2024年之前必須一直被登記為性犯罪者，他也沒有提供他現在的心理健康評估報告。法官們稱，華州應該尊重亞利桑納州律師協會拒絕史蒂文斯申請的決定。
麥德森說：「史蒂文斯必須一直被登記為性犯罪者，直到他有資格申請減刑，這是一個讓人擔心的事實，尤其本法院的主要職責之一是保護公眾以及公眾對司法系統的信心。」
史蒂文斯在亞利桑納州拒絕他的申請後，於2019年申請成為華州律師。華州律師協會委員會審查了他的申請，但以6：5的票數否決。史蒂文斯於是向最高法院提出上訴。
3日收到最高法院裁決結果後，史蒂文斯喜極而泣。他說：「我申請成為律師的時間，比我就讀法學院的時間還長。」
史蒂文斯目前任職於跨國企業Honeywell，負責政府項目的發包工作。他表示，他搬到華州的計畫已經被打亂，因為他和妻子已經分手。至於律師工作，他指出，他可以繼續留在亞利桑納州擔任部落的博彩和水權問題律師，因為這些工作不需要具備亞利桑納州律師協會會員資格。或者他也可以搬到華州，因為他的兄弟最近搬到俄勒岡州波特蘭。
他說：「高院的裁決非常富有同情心，為許多人提供了他們無法獲得的機會。就算我未來不從事律師工作，我也很滿意這個法院在案件中發現了我的優點。」
上一則
德州擬新法 學校需裝緊急按鈕
下一則
FB留言