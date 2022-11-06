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夏威夷國際影展開跑 台「該死的阿修羅」等8部片參展

本報檀香山訊
代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的「該死的阿修羅」，作為觀摩影片參展。（駐舊金山經文處提供）
代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的「該死的阿修羅」，作為觀摩影片參展。（駐舊金山經文處提供）

第42屆夏威夷國際影展（Hawaii International Film Festival，HIFF）於11月3日至27日展開，台灣今年選派了8部電影參展，主辦單位聯合推出「台灣電影焦點（Spotlight on Taiwan）」，此次參展影片包括了一部代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的「該死的阿修羅」，作為觀摩影片。

今年是駐洛杉磯台北經文處台灣書院第12年與夏威夷國際影展合作。今年的「台灣電影焦點」精選了今年票房、口碑俱佳的作品，「該死的阿修羅」取材自真實社會事件，以六個角色探索一場隨機殺人事件的蝴蝶效應，呈複雜多層次的心理層面；以及描述純潔男孩在親子關係及現實社會中尋找愛情及自我價值過程的愛情喜劇片「初戀慢半拍」。

此外，風光入圍金馬獎6項大獎，講述高山上的泰雅族部落裡三代同堂家族，如何因選舉、異國文化等價值觀產生衝突的「哈勇家」，入選本影展「原民鏡像（Indigenous Lens）」單元；甫獲台北電影節最佳動畫獎，改編霹靂布袋戲元老級人物傳奇俠者素還真緣起故事「素還真」。四部長片陣容實力堅強，「該死的阿修羅」導演樓一安及「初戀慢半拍」導演陳駿霖將出席映後座談，與觀眾分享影片製作歷程及背後故事。

短片單元將於全美線上播映，本次放映榮獲舊金山國際同志影展最佳敘事短片獎探索性別認同過程的「桶裝仙女」；細膩刻畫長照者無奈及壓力的「看海」；台日合拍驚悚電影短片「喰之女」；呈現台北都會男女親密關係的「台北過手無暝無日」。

夏威夷國際影展透過電影促進亞洲、太平洋諸島及北美間的文化交流，為美國少數極重視亞太影片與新銳導演之影展。本屆將放映來自30多個國家，102部長片，124短片，於11月3日至20日舉辦實體影展，11月3日至27日線上串流放映，並於11月13日舉行頒獎典禮，有關更多影展購票等資訊，請詳https://hiff.org/。

影展 電影 導演

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