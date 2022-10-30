夏州性別歧視案 影響波及各高中

夏威夷性別歧視訴訟案，可能推動更進一步平權，並且超越與不平等待遇相關的系統性問題。(Getty Images)

巴迪斯(Ashley Badis)是具有里程碑意義、有關美國聯邦教育 法修正案「第九條」(Title IX)條例案件的原告之一，此案指控夏威夷 最大公立高中坎貝爾高中(James Campbell High School)對女性運動員進行廣泛且系統性的性別歧視 。

坎貝爾高中沒有游泳池，巴迪斯與他的水球隊女生隊友必須在海中練習，和海上風浪對抗。由於校內沒有女性更衣室設施，女運動員必須帶著裝備、到學校附近的速食店上洗手間，或在看台下等地方換衣服。男性運動員則因有自己的更衣室，與相關設施，並無這方面的擔憂。

當談到聯邦法律「Title IX」時，大部分注意力集中在女性參與大學體育機會，這項法律是美國聯邦民權法最常用的名稱，為1972年教育修正案的一部分。它禁止任何接受聯邦政府資助的學校或任何其他教育計劃，進行性別歧視。在高中，家長經常敦促行政管理人員提供平等機會，當校方官員在訴訟被指控並未如此做時，學區經常在案件未進入審理的情況下，達成和解。

然而，這起夏威夷高中性別歧視訴訟案，可能推動更進一步平權，並且超越與不平等待遇相關的系統性問題。訴訟也指控坎貝爾高中主管，由於原告在訴訟中僅只用她們的姓名字首，校方透過辨認這些女孩進行報復，並警告教職員在她們周圍說話小心。巴迪斯透露，學校官員一再威脅要取消女生水球賽季，稱計畫的書面工作例如醫療與同意書表格遺失，即使已提交申請。

目前，由於7月份聯邦法官裁定此案可作為集體訴訟進行之後，審判結果可能影響夏威夷幾個世代的女孩，並作為Title IX法規承諾與責任歸屬的更廣泛壓力測試。多位原告與其家人首次在接受「紐約時報」採訪時發表意見。

今年是教育法修正案第九條設立的五十周年，法律設立人之一為夏威夷受人尊敬的女性政治人物竹本松(Patsy T. Mink)，她是第三代日裔美人，曾為美國第一位少數族裔女性國會議員。