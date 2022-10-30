西北部首場電腦化華語文測驗 20人應試

在普及灣大學學習華語兩年的考生孔欣然（右）認為，這次考試的聽力對她來說比較難，閱讀比較有信心；她也希望能趁暑假到台灣留學。（主辦單位提供）

位於美國華盛頓州的普及灣大學（University of Puget Sound）於10月21日和駐舊金山 台北經濟文化辦事處教育組合作舉辦電腦化華語文能力測驗，共有20位考生報名應試。本次是美國西北部地區首次辦理電腦化華語能力適性測驗（Computerized Adaptive Testing, CAT），該校學生未來也計畫向中華民國教育部 申請獎學金赴台學華語、攻讀學位。

普及灣大學過去曾經辦理紙本華語文能力測驗，這次首次辦理電腦化適性測驗，免去台灣、美國兩地郵遞試卷、答案卷及成績單繁瑣作業及卷包遺失風險。考試時，考生透過電腦作答，系統則直接根據考生前一題答對與否判斷下一道給題的難度，並且在作答結束後直接顯示成績，考生不僅可以立即看到考試結果，測驗判斷出的等級也更接近考生真實程度。

本次測驗的考生大多無華語背景，他們在普及灣大學學習華語後，透過華語文能力測驗了解自己的學習成效；其中有近半數的考生表示日後計畫透過申請台灣獎學金或華語文獎學金赴台就學。考生表示，這次考試有挑戰性，短時間內要完成聽力、閱讀題，並且無法重新作答；不過測驗結果讓他們有機會了解自己的程度，並希望明年有機會能再測試一次，以追蹤進步程度，這對他們的華語學習有莫大幫助。在普及灣大學學習華語兩年的考生孔欣然認為，這次考試的聽力對她來說比較難，閱讀比較有信心；她也希望能趁暑假到台灣留學。