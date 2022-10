華盛頓州州務卿選舉 2看點將創歷史

現任民主黨州務卿霍布斯是華盛頓州1960年以來第一個擔任州務卿的民主黨人。(美聯社)

華盛頓州州務卿候選人表示,州務卿選舉關乎經驗。

現任民主黨 州務卿霍布斯(Steve Hobbs)說,州務卿選舉關乎經驗,包括國家安全局、州立法會和州務卿辦公室的經驗。

無黨派挑戰者安德森(Julie Anderson)說,關乎負責華州第二大縣13年選舉事務的經驗,包括選民登記、選民日誌記錄、選票計算等。

安德森表示,州務卿最重要的工作是管理選舉,因此,州務卿應該具備管理選舉的經驗。霍布斯在州參議會工作了15年,是華州第一位沒有選舉管理經驗的州務卿。

但是,霍布斯表示,州務卿不實際經手選舉事務,也不發送選票或計票,這些工作是由各縣審計員和選務處主管負責的。他認為,州務卿的工作是管理性質,為各縣提供資源和支援,確保華州選民名單和選舉基礎設施的安全。

不過,無論誰獲勝,都將為華州創造歷史。在這個由民主黨人主導的州,共和黨 人統治州務卿辦公室長達半個多世紀,霍布斯是1960年以來第一個入主州務卿辦公室的民主黨人和少數族裔,而安德森則是華州首位無黨籍州務卿候選人。

由西雅圖時報(Seattle Times)、KING 5電視台、華盛頓大學知情公眾中心(Center for an Informed Public)和華盛頓州立大學默羅傳播學院(Murrow College of Communication)聯合贊助進行的最新民調 發現,霍布斯目前以40%比29%的支持度暫時領先安德森,但有30%的選民還未決定投票給誰。另外兩項上個月進行的民調顯示,這場選舉戰況十分激烈,兩人的支持度只相差個位數百分點。

霍布斯去年由華州州長英斯利(Jay Inslee)任命為新州務卿,接替當時才剛開始履行第三個任期的前州務卿懷曼(Kim Wyman)留下的空缺。懷曼目前是拜登政府的選舉安全官員,11月勝出者將接下懷曼留下的兩年任期。

在8月初選中,霍布斯的得票率約40%,安德森得票率約13%,其他四名共和黨候選人因為分散了選票,將共和黨主持長達57年的州務卿辦公室拱手讓出。