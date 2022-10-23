華盛頓州州務卿選舉 2看點將創歷史
華盛頓州州務卿候選人表示，州務卿選舉關乎經驗。
現任民主黨州務卿霍布斯（Steve Hobbs）說，州務卿選舉關乎經驗，包括國家安全局、州立法會和州務卿辦公室的經驗。
無黨派挑戰者安德森（Julie Anderson）說，關乎負責華州第二大縣13年選舉事務的經驗，包括選民登記、選民日誌記錄、選票計算等。
安德森表示，州務卿最重要的工作是管理選舉，因此，州務卿應該具備管理選舉的經驗。霍布斯在州參議會工作了15年，是華州第一位沒有選舉管理經驗的州務卿。
但是，霍布斯表示，州務卿不實際經手選舉事務，也不發送選票或計票，這些工作是由各縣審計員和選務處主管負責的。他認為，州務卿的工作是管理性質，為各縣提供資源和支援，確保華州選民名單和選舉基礎設施的安全。
不過，無論誰獲勝，都將為華州創造歷史。在這個由民主黨人主導的州，共和黨人統治州務卿辦公室長達半個多世紀，霍布斯是1960年以來第一個入主州務卿辦公室的民主黨人和少數族裔，而安德森則是華州首位無黨籍州務卿候選人。
由西雅圖時報（Seattle Times）、KING 5電視台、華盛頓大學知情公眾中心（Center for an Informed Public）和華盛頓州立大學默羅傳播學院（Murrow College of Communication）聯合贊助進行的最新民調發現，霍布斯目前以40%比29%的支持度暫時領先安德森，但有30%的選民還未決定投票給誰。另外兩項上個月進行的民調顯示，這場選舉戰況十分激烈，兩人的支持度只相差個位數百分點。
霍布斯去年由華州州長英斯利（Jay Inslee）任命為新州務卿，接替當時才剛開始履行第三個任期的前州務卿懷曼（Kim Wyman）留下的空缺。懷曼目前是拜登政府的選舉安全官員，11月勝出者將接下懷曼留下的兩年任期。
在8月初選中，霍布斯的得票率約40%，安德森得票率約13%，其他四名共和黨候選人因為分散了選票，將共和黨主持長達57年的州務卿辦公室拱手讓出。
到目前為止，州務卿選舉競選活動十分平順，兩位候選人都盡力宣傳自己，但沒有採取太多攻擊對方的行動。在籌款方面，霍布斯已籌得約70萬元，是安德森31萬元的兩倍多，相較2020年兩位州務卿候選人籌得的資金，任何一位籌得的金額都比霍布斯和安德森相加的總和還要多。
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