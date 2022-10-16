夏州保護墮胎權 民主黨籍州長簽行政命令

夏威夷州長伊格（左）宣布簽署行政命令，保護墮胎權益。(美聯社)

夏威夷州 長伊格(Gov. David Ige)日前簽署行政命令，目標為防止其他州懲罰來到夏威夷島嶼墮胎 的該州居民，並且阻擋其他州制裁提供墮胎護理的夏威夷當地醫師及護士，行政命令立即生效。

美國最高法院6月推翻了保護聯邦墮胎權益近50年的羅訴韋德(Roe v. Wade)案之後，推促部分保守州加快速度，進行更多墮胎限制的法規措施。

相對於一些保守州展開墮胎限制，伊格是近來最新一位積極採取保護墮胎權益行動的民主黨 籍州長，以回應對墮胎採取禁令及嚴格限制的保守州。他在記者會表示，夏威夷不會與任何其他試圖起訴在夏威夷接受墮胎婦女的州合作，不會與任何其他試圖制裁在夏威夷提供墮胎服務的醫護專業人員的州合作。

夏威夷法律允許墮胎，直至胚胎可以在子宮外存活。之後，若患者的生命或健康處於危險當中，墮胎亦合法。夏威夷州1970年將墮胎合法化，當時成為全國第一個允許在女性要求下進行墮胎程序的州。

考量到夏威夷距離美國本土距離較遠，夏威夷官員預計不會有太多人前往夏威夷島嶼進行墮胎。即便如此，醫師Dr. Reni Soon透露，自從最高法院作出裁決以來，她已為來自德州、喬治亞州及路易斯安那州的居民提供墮胎護理。她指出，夏威夷州長的行政命令，可以保護暫時居住在夏威夷、卻擁有其他州居民身分的大學生、軍人及其眷屬。

夏威夷州眾議員市山(State Rep. Linda Ichiyama)對其他州制裁或紀律處分在該州取得執照的醫護人員感到擔憂。這些在其他州獲得醫療執照的醫生及護士，可能因為在夏威夷提供墮胎護理而受到其他州制裁，因此失去執業能力。她憂心，此作法會產生寒蟬效應，並且阻止醫療專業人員在夏威夷提供墮胎護理。行政命令事實上保護了夏威夷島內外的專業醫護人員與病患。

伊格的行政命令指示州商務部與消費者事務局與專業執照委員會合作，確保只要所提供的服務合法且符合夏威夷優良專業標準，沒有人會因為提供墮胎服務而失去提供生殖保健的專業醫療執照。命令也禁止執行墮胎機構，分享夏威夷合法提供之生殖健康服務有關的醫療紀錄、帳單與其他資料給其他州。伊格表示，夏威夷不會提供協助民眾墮胎的家人或朋友訊息。

科羅拉多與北卡羅萊納州民主黨籍州長7月發布行政命令，保護墮胎提供者與患者，不會被引渡到禁止墮胎的州。加州州長上個月則簽署十多項新墮胎法規，其中包括一項授權主管州保險公司的州政府官員、處罰向外州機構洩露墮胎資訊的健保公司。