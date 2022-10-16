我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

夏州保護墮胎權 民主黨籍州長簽行政命令

編譯組／夏威夷電
夏威夷州長伊格（左）宣布簽署行政命令，保護墮胎權益。(美聯社)
夏威夷州長伊格（左）宣布簽署行政命令，保護墮胎權益。(美聯社)

夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)日前簽署行政命令，目標為防止其他州懲罰來到夏威夷島嶼墮胎的該州居民，並且阻擋其他州制裁提供墮胎護理的夏威夷當地醫師及護士，行政命令立即生效。

美國最高法院6月推翻了保護聯邦墮胎權益近50年的羅訴韋德(Roe v. Wade)案之後，推促部分保守州加快速度，進行更多墮胎限制的法規措施。

相對於一些保守州展開墮胎限制，伊格是近來最新一位積極採取保護墮胎權益行動的民主黨籍州長，以回應對墮胎採取禁令及嚴格限制的保守州。他在記者會表示，夏威夷不會與任何其他試圖起訴在夏威夷接受墮胎婦女的州合作，不會與任何其他試圖制裁在夏威夷提供墮胎服務的醫護專業人員的州合作。

夏威夷法律允許墮胎，直至胚胎可以在子宮外存活。之後，若患者的生命或健康處於危險當中，墮胎亦合法。夏威夷州1970年將墮胎合法化，當時成為全國第一個允許在女性要求下進行墮胎程序的州。

考量到夏威夷距離美國本土距離較遠，夏威夷官員預計不會有太多人前往夏威夷島嶼進行墮胎。即便如此，醫師Dr. Reni Soon透露，自從最高法院作出裁決以來，她已為來自德州、喬治亞州及路易斯安那州的居民提供墮胎護理。她指出，夏威夷州長的行政命令，可以保護暫時居住在夏威夷、卻擁有其他州居民身分的大學生、軍人及其眷屬。

夏威夷州眾議員市山(State Rep. Linda Ichiyama)對其他州制裁或紀律處分在該州取得執照的醫護人員感到擔憂。這些在其他州獲得醫療執照的醫生及護士，可能因為在夏威夷提供墮胎護理而受到其他州制裁，因此失去執業能力。她憂心，此作法會產生寒蟬效應，並且阻止醫療專業人員在夏威夷提供墮胎護理。行政命令事實上保護了夏威夷島內外的專業醫護人員與病患。

伊格的行政命令指示州商務部與消費者事務局與專業執照委員會合作，確保只要所提供的服務合法且符合夏威夷優良專業標準，沒有人會因為提供墮胎服務而失去提供生殖保健的專業醫療執照。命令也禁止執行墮胎機構，分享夏威夷合法提供之生殖健康服務有關的醫療紀錄、帳單與其他資料給其他州。伊格表示，夏威夷不會提供協助民眾墮胎的家人或朋友訊息。

科羅拉多與北卡羅萊納州民主黨籍州長7月發布行政命令，保護墮胎提供者與患者，不會被引渡到禁止墮胎的州。加州州長上個月則簽署十多項新墮胎法規，其中包括一項授權主管州保險公司的州政府官員、處罰向外州機構洩露墮胎資訊的健保公司。

墮胎 夏威夷州 民主黨

上一則

芝選區重畫 半數選民投票地點變更　選委會鼓勵多多利用「提前投票所」

下一則

德州人語／中國不解封 美國更受益？

延伸閱讀

喬州參議員候選人辯論 民主黨沃諾克 緊咬共和黨沃克嘲警爭議

喬州參議員候選人辯論 民主黨沃諾克 緊咬共和黨沃克嘲警爭議
捐款不設限 德州州長選戰成吸金賽

捐款不設限 德州州長選戰成吸金賽
她爆遭檢察官強暴、逼墮胎 雲林地檢署了解中

她爆遭檢察官強暴、逼墮胎 雲林地檢署了解中
6% 紐約州長民調差距再縮…女性挺霍楚 李修頓男性中領先

6% 紐約州長民調差距再縮…女性挺霍楚 李修頓男性中領先
拿下老白男？喬州州長選情膠著 坎普民調小幅領先

拿下老白男？喬州州長選情膠著 坎普民調小幅領先
墮胎議題發酵 或影響夏威夷州長選戰

墮胎議題發酵 或影響夏威夷州長選戰

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見