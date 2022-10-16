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福建港台閩商總會理事就職 夏州議會送賀狀

記者王鏡平／夏威夷報導
夏威夷州參議員羅芝（Karl Rhodas，右）代表州政府頒發賀狀給會長何傳太（左）。（美國福建港台閩商總會提供）
夏威夷州參議員羅芝（Karl Rhodas，右）代表州政府頒發賀狀給會長何傳太（左）。（美國福建港台閩商總會提供）

美國福建港台閩商總會上月舉辦第二屆理事就職慶典，夏威夷州參眾兩會暨檀香山市議會紛紛送來褒揚狀，中國駐洛杉磯總領事張平大使也發來賀信，另外還有來自中國僑聯和中國國內與世界各地僑社的26份賀狀。

第二屆福建港台閩總商會就職典禮於上月在檀香山市中國城文化廣場麗晶大酒樓隆重舉行。何傳太會長在儀式上致詞時表示，美國福建港台閩商總會在2017年成立以來，一如既往，秉承創會宗旨，維護僑胞權益，促進僑社和諧發展，廣泛聯絡福建籍企業家、商會互助合作，團結一心，合作共贏，傳承和弘揚中華民族傳統文化，熱心公益，支援家鄉建設，為推動僑胞融入當地主流社會，促進中美文化，經貿，民間友好交流與合作作出努力貢獻。

何傳太說，「我當選新一任會長，將繼續發揚本會的優良傳統，維護僑胞權益，維護一個中國原則，為促進中美民間友好和諧健康發展作出更大的成績！」

就職儀式上，夏威夷州參議員羅芝（Karl Rhoads）、州眾議員譚家昇（Adrian Tam）、市議員佘貴人（Calvin Say）三人送上由州市民意代表及政府聯合簽署的賀狀，中國駐洛杉磯總領事館也送來賀信，褒揚福建港台閩總商會在促進中美民間的努力與成效。

夏威夷眾議員譚家昇（Adrian Tam，左）代表州議會致贈賀狀給第二任會長何傳...
夏威夷眾議員譚家昇（Adrian Tam，左）代表州議會致贈賀狀給第二任會長何傳太（右）。（美國福建港台閩商總會提供）

夏威夷州 洛杉磯 眾議員

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