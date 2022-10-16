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華盛頓州新冠疫情 今冬恐激增

編譯組／西雅圖電
金恩縣衛生局局長德欽表示，太平洋大西北地區這個秋冬的新冠病例可能再次激增。（Getty Images）
金恩縣衛生局局長德欽表示，太平洋大西北地區這個秋冬的新冠病例可能再次激增。（Getty Images）

華盛頓州和俄勒岡州衛生官員13日表示，在經歷多個月相對較少的新增新冠病例後，太平洋大西北地區今年秋冬恐怕會再出現一波病例激增。

金恩縣衛生局局長德欽（Jeff Duchin）13日召開記者會表示，歐洲最近的疫情趨勢讓人擔心，美國下個月可能開始出現類似情況。不過，德欽表示，金恩縣目前還未實施新的口罩令或其他防疫規定。

德欽說：「儘管現在還沒有任何新變種病毒成為主要傳播病毒，但我們已經看到許多歐洲國家的新增病例數和住院人數正在增加，意味免疫力下降、聚會增加、人們恢復疫前活動，正在導致歐洲出現病例激增。對我們而言，這應該是一個明確的警告，因為過去的病例激增顯示，歐洲疫情是美國疫情的指標，歐洲的狀況通常四到六周內就會出現在美國。」

根據美國疾病防制中心（CDC）的數據，華盛頓州人口最多的金恩縣目前仍處於低社區傳染風險。截至10月初，金恩縣的一周平均感染率為每10萬人中有96例，住院率為每10萬人中有3.1例。而金恩縣7月初的一周平均感染率為每10萬人中有326.2例，住院率為每10萬人中有7例。

由於病例再度激增的可能性很高，德欽呼籲民眾盡快接種新二價加強針（bivalent booster）。對於民眾難以預約接種，德欽承認令人感到挫折，但他說：「這不是好事，我並不開心，也很抱歉，但我可以保證，接種是值得的。」

德欽指出，金恩縣和整個華盛頓州的新加強針接種率比官員預期的要低。截至上周，金恩縣只有約11%符合資格的民眾接種了新加強針，全州接種率更低，只有10.2%。

德欽還提醒民眾，儘管最近幾個月猴痘疫情已趨緩，但病毒仍繼續在社區中傳播。與夏季時相比，猴痘疫苗的取得現在已容易許多，接種資格也已擴大。

疫情 華盛頓州 猴痘

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