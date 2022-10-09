臉書「政治廣告」違反華州競選財務法 恐挨罰千萬

華盛頓州高等法院法官表示，臉書蓄意違反該州競選財務法822次，可能被罰2500萬元。（美聯社）

金恩縣高等法院法官6日表示，臉書 母公司Meta蓄意違反華盛頓州 存在已久的競選財務法822次，可能面臨高達數千萬元罰款。

華盛頓州1972年由選民投票 通過的透明度法（transparency law）要求Meta在內的廣告銷售商必須提供刊登政治廣告者的姓名和地址、廣告目標對象和每個廣告的總瀏覽量，廣告銷售商必須將這些訊息提供給任何索取訊息的人。幾十年來，包括電視台和報紙在內的其他政治廣告銷售商都必須遵守這項法律。

華州檢察長佛格森（Bob Ferguson）2018年首次起訴臉書違反這一法律，臉書同意支付罰款，但只表示會停止銷售華州政治廣告，並未表示會遵守法律。同樣地，Google也表示會停止銷售華州政治廣告。

然而，這兩家科技巨頭並沒有停止銷售華州政治廣告。佛格森於2020年再次起訴臉書，Meta試圖駁回案件，並稱華州競選財務法違憲，對政治言論過度施壓，而且幾乎不可能完全遵守。

不過，金恩縣高等法院法官諾斯（Douglass North）上個月否決了臉書希望透明度法被視為無效的企圖，6日做出Meta有罪的書面判決。

諾斯在判決書中說：「Meta不僅繼續招攬華盛頓州政治廣告，而且知道他們宣布的『禁令』沒有也不會阻止所有這類廣告繼續在它的平台上出現。」

諾斯表示，Meta的違規行是蓄意的，因為他們有不遵守法律的前科，在競選財務法方面有豐富的經驗，而且缺乏承認過失並承擔責任的誠意。諾斯說，Meta辯稱他們無法遵守華州的法律，但沒有提出證據說明他們為何無法遵守。

雖然Meta表示將停止銷售華州政治廣告，但是從2019年到2021年，仍有三人要求Meta提供政治廣告刊登者的訊息。諾斯指出，Meta從未提供任何華州法律要求的訊息給這些索取者，等到他們最後真的提供時，訊息不是不完整、被修改過，就是晚了數周或數個月。

諾斯發現，從2019年到2021年，Meta一共違法822次，每次應罰1萬元。但由於Meta是蓄意違反，罰款可能會提高三倍到2500萬元。