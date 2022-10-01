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遠距工作者湧入炒熱夏威夷房市 當地人卻被迫離島

編譯組／夏威夷電
疫情期間遠距工作者湧入夏威夷，對當地房市產生影響。(Getty Images)
疫情期間遠距工作者湧入夏威夷，對當地房市產生影響。(Getty Images)

疫情催生遠距工作新模式，允許部分人士可越洋維持工作，並用過去無法想像的方式體驗生活。但是，這種自由為人們同時帶來優勢與成本增加，尤其是當公司開始要求許多遠距工作者返回辦公室時。這個情況在夏威夷最為明顯，疫情期間，大量遠距工作自美國本土湧入夏威夷。

新冠疫情重挫夏威夷觀光業，遠距工作者移居夏威夷，提供陷入困境的當地經濟充沛資金。但在各個島嶼上，許多來自舊金山等地的人，對當地產生許多其他影響，例如隨外來者搬入而飆升的房價。

美國國稅局最新數據顯示，提交2019年申請表資料，已有434人離開舊金山前往夏威夷，這些數據包括2019-2021年7月中旬國稅局收到的納稅申報表。相較之下，提交2018年納稅申報時，僅有249人搬離。儘管這些數字，並非所有舊金山人疫情初期搬往夏威夷的完整統計，但確實反映當時隨著辦公室關閉與遠距工作增加的情況。

檀香山共同工作空間「Box Jelly」執行長藤平(Rechung Fujihira)是夏威夷當地人，他表示，遠距工作讓一些原本在美國本土工作的夏威夷人可以回家，與家人更親近，無論是暫時還是永久的。儘管並非全部，但許多遠距工作者來自科技業，他們有能力在島上搶購昂貴房屋，然而，由於住房短缺與房價上漲，許多當地人不得不離開島嶼。

如同灣區，夏威夷數十年來與嚴重區域性的住房短缺抗爭，疫情促使島上情況產生變化，主要是因為人們不再須要到辦公室。夏威夷房地產經紀人莫頓(Rebecca Morton)表示，從2020年3月至2022年初，全夏威夷州每個房地產市場，都有創紀錄數量的現金買家。

房市最近幾個月稍有降溫，導因於貸款利率上漲。但是，大島7月獨棟住宅售價中位數仍為45萬6000元，比去年同期高出7%。根據Coldwell Banker數據，公寓售價中位數比去年7月上漲11%達54萬元。莫頓透露，她的核心客戶來自灣區科技業，疫情期間，許多主管自美國本土搬到夏威夷。

但並非所有在湧入夏威夷島嶼的遠距工作者，都能留下來。招攬各地各個產業人才來到夏威夷的「Movers and Shakas」主任Nichole Lim認為，遠距工作仍然存在，但有時是混和形式，例如短暫來夏威夷遠距辦公一個月。

夏威夷州 疫情 舊金山

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