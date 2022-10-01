10人機墜毀普吉灣 部分死者遺骸尋獲

美國海上防衛隊搜救船連續三天在普吉灣搜尋墜毀飛機殘骸和死者。（美聯社）

勞工 節周末發生在西雅圖 以北普吉灣的墜機 事件，部分死者和大部分機身殘骸已被尋獲。

墜機準確地點是島縣（Island County）的穆特尼灣（Mutiny Bay），島縣緊急事務管理局副局長布魯克斯（Eric Brooks）29日下午表示，部分死者屍體已被尋獲，但無法確定實際尋獲人數。國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，簡稱NTSB）主席霍曼地（Jennifer Homendy）則表示，約80%包括引擎的飛機殘骸已被撈起。

出事的飛機是一架普吉灣常見的de Havilland Canada DHC-3 Otter水上飛機，9月4日從佛萊德港飛往倫頓（Renton），卻墜入海上，發出巨大聲響。圍觀者和緊急救難人員在事故剛發生時，只發現了29歲乘客漢納（Gabby Hanna）的屍體、幾塊飛機殘骸和一些個人物品，機上另外九名乘客則失去蹤影。

西雅圖Schroeter Goldmark & Bender律師事務所律師布拉德科維茲（Alisa Brodkowitz）29日發出聲明說：「我們要感謝所有協助找到飛機的人。」Schroeter Goldmark & Bender律師事務所代表漢納家人和來自麥迪那（Medina）的一家三口受害者米克（Ross Mickel）、希爾提（Lauren Hilty）和兩人22個月大的兒子雷米（Remy）。

霍曼地表示，搜救人員已找到一個機翼、多個飛行控制零件，包括一個水平尾翼、兩個飛行操縱裝置、螺旋槳和齒輪箱，目前正在尋找控制飛機滾動的副翼。搜救人員對他們在48小時中獲得的進展感到滿意，接下來幾天可能會暫停搜尋。搜救人員主要來自NTSB、海軍、島縣警局和部分合約人員，他們自27日開始搜尋一直到29日，每12小時輪一次班。

儘管有數十名目擊者提供墜機地點訊息，但因為穆特尼灣航道的深道和水流問題，官員們花了一個多星期的時間，使用多種類型的聲納，才確定飛機位於海面下150多呎的地方。

搜尋工作一旦完成，NTSB將把飛機殘骸放置在一個安全的地方，專家就會開始調查失事原因，調查時間可能長達12個月到24個月。

NTSB發出一份初步報告，指這架飛機在事故發生前三天剛接受了每100小時一次的例行檢查，當天上午的飛行也沒有問題。