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賄賂200萬換廢水合約 前茂伊官員認罪

編譯組／夏威夷電
前茂伊官員斯丹特已在檀香山美國地方法院聽證會認罪收賄。這起案件為夏威夷最大宗賄賂案之一。(美聯社)
前茂伊官員斯丹特已在檀香山美國地方法院聽證會認罪收賄。這起案件為夏威夷最大宗賄賂案之一。(美聯社)

前茂伊縣官員斯丹特(Stewart Olani Stant)，以及向他行賄200萬元賄賂款項、以換取超過1900萬元廢水處理合約的檀香山商人蔡麥頓(Milton Choy，譯音)，19日在檀香山美國地方法院單獨聽證會上認罪。這起案件為夏威夷最大宗賄賂案之一。

斯丹特(Stewart Olani Stant)曾任廢水處理經理與茂伊環境管理局主任，蔡麥頓為廢水處理公司「H2O Process Systems LLC」所有人與經理。他們將於1月4日聽審判刑，罪名為誠信服務電匯詐欺(honest services wire fraud)。斯丹特面臨最高20年徒刑，蔡麥頓面臨最高10年徒刑。由於兩人已認罪，檢察官將不會對他們提出額外指控。

助理檢察官索瑞森(Ken Sorenson)在聽證會後表示，檢察官將對那些企圖透過賄賂或其他非法貪腐活動而自公庫獲利者，提出告訴。

斯丹特是最近一名承認收賄蔡麥頓的公務員。先前，有兩名民主黨籍州議員2月承認誠信服務電匯詐欺罪，收取來自蔡麥頓賄賂的現金、旅館房間與賭場籌碼，以換取影響立法。

檢察官表示，從2012年開始，蔡麥頓將錢存入斯丹特的銀行帳戶、為期6年。蔡麥頓還在拉斯維加斯旅行途中，交給斯丹特現金與賭博籌碼，並且支付他旅行至拉斯維加斯機票與旅館房間費用。藉由賄賂，斯丹特指示發給H2O公司與蔡麥頓、至少56份獨家採購合約，共約價值1930萬元。

法庭文件指出，斯丹特2012年10月至2015年12月期間，負責管理茂伊縣廢水回收部門。之後擔任茂伊縣環境管理局主任至2018年12月。

檢察官表示，檢方將尋求沒收斯丹特自蔡麥頓取得賄款200萬元，並討回蔡麥頓賄賂獲取合約部分所得約1500萬元。美國夏威夷州檢察官康諾斯(Clare Connors)表示，斯丹特案是她的辦公室調查起訴過最大賄賂案之一。

今年7月，前州參議院多數黨領袖英格利許(J. Kalani English)因收賄蔡麥頓，被判刑三年又四個月監禁。曾任眾議院財務委員會副主席的前州眾議員庫倫(Ty Cullen)訂於10月20日被判刑。

茂伊市長維克托瑞諾(Michael Victorino)表示，案件發生在上任縣府官員執政期間。他已命令針對所有未競標而直接由蔡麥頓公司取得的合約，進行審查。聲明表示，當貪腐破壞公眾信任，必須在法律允許的最大範圍內進行調查、起訴並懲罰相關責任關係人。

檢察官 夏威夷州 旅館

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