西雅圖房市 全美降溫最快 買77萬房每月要還超過4400元

根據分析，西雅圖房市的降溫速度是全美最快。（Getty Images）

房地產網站Redfin最新報告指出，受到房屋貸款利率上升、通貨膨脹、股市低迷、經濟不確定性的影響，西雅圖成為美國降溫速度最快的房地產市場。

Redfin根據2022年2月到8月包括房價、房價下跌幅度、供應量、待過戶房屋數量、售價與定價比（sale-to-list ratio）等指標的變化，對全美人口最多的100大都會區進行分析，並依房市的降溫速度進行排名。

前十大降溫速度最快的房市，幾乎都是房價長期昂貴的西岸都會區，或是在疫情期間吸引大量人口遷入、明顯變得較不可負擔的地區。分析發現，美國降溫速度最快的十大房市依序是西雅圖、拉斯維加斯、聖荷西、聖地牙哥、沙加緬度、丹佛、鳳凰城、屋崙、北港（佛州）和塔科馬（華州）。

西雅圖、聖荷西、聖地牙哥、沙加緬度、丹佛和屋崙位列美國房價最貴的前15大房市，拉斯維加斯、聖地牙哥、沙加緬度、鳳凰城和北港則在Redfin十大最受歡迎移居房市的名單上。

Redfin首席經濟學家費爾威勒（Daryl Fairweather）說：「這些都是買家感受到房價上漲、房貸利率和通貨膨脹急遽上升的地方。這些房市正在放緩的部分原因是，許多人因為負擔不起居住在當地被迫遷出，還有就是去年的超低房貸利率把房價炒高到不可能維持的程度。」

不過，費爾威勒說：「好消息是，經濟放緩正在抑制競爭，讓那些仍然有能力購屋的人擁有更多談判籌碼。」

房貸利率不斷上升，讓西雅圖這類房價已經很高的地方變得更加昂貴，讓買家望而卻步。

根據分析，西雅圖今年的買家需求和競爭程度下降的速度，比其他任何都會區都要快。

與去年同期相比，西雅圖8月在兩周內就賣出的房屋數量減少了約34%，而2月時只比去年同期減少7%。同時，西雅圖8月一般房屋每平方呎售價只比去年同期高出5%，2月時比去年同期高出23%。另外，西雅圖房價已從最高峰下跌，8月一般房屋售價比7月下跌了2%。

西雅圖、聖荷西、屋崙和聖地牙哥等西海岸房市降溫速度特別快，主要是因為聯邦升息導致房貸利率上升，讓買家在這些原本就已經很昂貴的地區更難以負擔買房。以西雅圖為例，要購買當地中位數房價77萬5000元的房屋，依目前6%的房貸利率來算，每月必須支付的還款額超過4400元。