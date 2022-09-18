西雅圖教師結束罷工 學生返校

西雅圖教師結束一周罷工，學校14日正式開學。（美聯社）

經過為期一周的罷工，西雅圖 學校14日終於開學，教職員和家長志工在校門口迎接學生返校。

西雅圖公立學校和西雅圖教育 協會（Seattle Education Association）12日晚上宣布，他們已達成初步協議。工會會員13日投票決定暫停罷工，等待新合約的批准。

西雅圖教育協會表示，這是一項為期三年的合約，將維持或在某些情況下提高特殊教育或多語言教育的學生與教師比例，在所有學校增加基礎心理健康服務職員，並以高於通貨膨脹率的百分比調高薪資。

西雅圖學區 共有約4萬9000名學生，罷工行動在學區原定的開學日7日展開。工會表示，雖然95%的工會會員投票通過罷工，但只有57%的人投票支持13日暫停罷工。

教師們表示，他們主要關心的是提供學生教育和心理方面的幫助，特別是那些在疫情期間大受影響、有特殊需求或有學習困難的學生。

班克斯（Brandon Banks）14日帶著今年升讀六年級的兒子上學，這是他的兒子睽違學校兩年後首次重返校園。他說：「我的兒子接受特殊教育，所以對他們正在為提供更好的心理健康服務和特殊教育奮鬥，我完全可以理解。」

西雅圖教職員上一次獲得加薪是在2015年。拜華盛頓新教育資金模式之賜，此次加薪幅度被認為合理，許多教職員年薪因此超過10萬元。工會曾表示，他們主要為低收入員工爭取加薪，包括教學助理和櫃台人員。許多人表示，在西雅圖公立學校擔任助教起薪每小時只有19元，遠不足以在西雅圖生活。

學區希望增加特殊教育兒童在普通教室上課的時間，並取消每名特殊教育教師分配多少學生的比率。學區表示，這將使他們不再受教師學生比率限制，可以更專注學生的需求。不過，有教師擔心，這個改變會使他們獲得的資源變少，教室學生人數變多，花在每個學生身上的時間也會變少。

這項初步協議需要獲得學區委員會和工會成員的批准。協議將使學區在未來三年內多花費2億多元，包括第一年全面加薪7%，其中5.5%是與通貨膨脹相關的州資助的加薪，還有提供1500元津貼給低時薪的辦公室職員、家庭支援人員和教學助理。另外，分配給心理健康職員的案件數量將設定上限。

協議還將提供額外5萬元給服務低收入家庭學生的學校圖書館，如此一來，資金充足的家長與教師協會可能就不再提供資金給華盛頓州學校圖書館補助金。

西雅圖公立學校另一個問題是入學人數減少。預測顯示，這個華盛頓州最大的學區未來幾年內將失去數千名學生，學區官員稱，這將造成巨大的預算赤字。