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愈來愈多夏威夷人 移居拉斯維加斯

編譯組／夏威夷17日電
拉斯維加斯成為夏威夷人選擇移居地之一，當地有同樣來自夏威夷的同鄉、有夏威夷食物及語言，草裙舞也依然跳著。(圖取自拉斯維加斯夏威夷公民俱樂部官方臉書)
拉斯維加斯成為夏威夷人選擇移居地之一，當地有同樣來自夏威夷的同鄉、有夏威夷食物及語言，草裙舞也依然跳著。(圖取自拉斯維加斯夏威夷公民俱樂部官方臉書)

夏威夷由許多島嶼組成，其中有八個主要島嶼。然而，位在美國本土的拉斯維加斯，被當地夏威夷移居民眾稱為第九個島(Ninth Island)，對移居拉斯維加斯的夏威夷人來說，賭城已如同家，有同樣來自夏威夷的同鄉、有夏威夷食物及語言，草裙舞也依然跳著。

「夏威夷公民俱樂部協會」(Association of Hawaiian Civic Clubs)於1918年由庫西歐王子(Prince Kuhio Kalanianaole)，是夏威夷歷史最悠久、規模最大的草根夏威夷原住民組織。目前已發展到包括美國本土有18個不同委員會，其中，以拉斯維加斯地區會員人數最多。

加州旅館賭場」(California Hotel and Casino)總經理菲羅西(Andre Filosi)說，夏威夷人稱拉斯維加斯為「第九島」，與有許多人從夏威夷移居拉斯維加斯有關。夏威夷大學經濟研究所指出，昂貴的生活成本是驅動夏威夷人移居的原因之一。

2018年，有4959名夏威夷居民移居拉斯維加斯所在地的內華達州。移居排名第一目的地是加州、人數有1萬456人；其次是德州，有7986人。「拉斯維加斯夏威夷公民俱樂部」(Las Vegas Hawaiian Civic Club)主席霍爾(Doreen Hall)表示，目前，夏威夷平均每年約2500人搬到拉斯維加斯；拉斯維加斯房價中位數約為28萬元，夏威夷平均房屋中位數則是160萬元。

導因於夏威夷住房危機，拉斯維加斯並非唯一一個吸引夏威夷居民離開島嶼的地方。移居原因包括可負擔住房、教育、家庭，亞利桑那州也是選項之一，還有德州等地。

整體來看，根據2020年人口普查顯示，夏威夷仍有最多夏威夷原住民與其他太平洋島嶼人口，共約有39萬9045人。加州則緊接其後、有37萬5388人。不過，數據也顯示，若以城市來看，除了檀香山市之外，拉斯維加斯大都會區擁有最多夏威夷原住民與其太平洋島嶼人口、約有4萬2825人。

1994年從夏威夷移居拉斯維加斯居民宗光(Jill Munemitsu)表示，有愈來愈多人自夏威夷搬到拉斯維加斯，在賭城遇到認識有夏威夷血統的人，愈來愈常見。

當年因為就讀拉斯維加斯的內華達大學並留下來，宗光指出，從夏威夷當地人擁有或提供夏威夷人服務的商家數量，可發現拉斯維加斯的夏威夷原住民與太平洋島民人口持續增長，還有許多夏威夷社區與節慶活動。

拉斯維加斯有許多餐廳出售夏威夷美食，還有花店出售夏威夷花環。拉斯維加斯夏威夷公民俱樂部提供許多夏威夷文化與教育項目，9月舉辦第30屆年度庫西歐王子與太平洋島嶼嘉年華會，熱鬧滾滾，每年吸引8000人參加。社區也討論設立夏威夷特許學校。

來自夏威夷的學生人數，則是拉斯維加斯大學(UNLV)最大的外州學生人口之一，僅次於加州。每年招收800-900名來自夏威夷的學生，過去十年增長超過60%。

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