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華州金恩縣打擊仇恨犯罪 將設舉報系統

編譯組／西雅圖電
鑑於仇恨犯罪不斷增加，金恩縣將設立仇恨犯罪舉報熱線。圖為大批民眾2021年3月在西雅圖華埠慶喜公園舉行反仇恨抗議活動的情形。（Getty Images）
鑑於仇恨犯罪不斷增加，金恩縣將設立仇恨犯罪舉報熱線。圖為大批民眾2021年3月在西雅圖華埠慶喜公園舉行反仇恨抗議活動的情形。（Getty Images）

華州金恩縣準備設立一個社區仇恨犯罪舉報熱線，讓受害者可以更容易獲得服務，並協助該縣加強追蹤此類犯罪。

提出這項建議的金恩縣議員鄧恩（Reagan Dunn）表示，這個舉報系統將包括網站和電話專線，為受害者提供「一站式」服務。去年，金恩縣從新冠紓困資金中撥出15萬元用來成立這個舉報系統。金恩縣議會將在下周投票決定是否通過這項提案。

鄧恩表示，受害者或受害者家屬可以撥打熱線或上網報案，案件將交給社區團體和相關單位處理，提供與受害者文化背景接近的諮詢或創傷護理。「停止仇恨熱線」（Stop Hate Hotline）可以讓金恩縣更準確追蹤帶有仇恨和偏見動機的犯罪事件。

鄧恩說：「在西雅圖，民眾舉報仇恨犯罪需要等待很長的時間，才能獲得非牟利機構的服務，中間要先經過警方，然後再聯絡聯邦調查局的舉報熱線。」

金恩縣檢方2019年申報了36宗涉及仇恨犯罪的案件，2020年有49宗，2021年有37宗，今年到目前為止有10宗。

此外，金恩縣2020年成立的「反對仇恨和偏見聯盟」（Coalition Against Hate and Bias）透過其「仇恨和偏見事件因應調查組」（Hate and Bias Incident Response Survey），在過去兩年中記錄了542宗仇恨犯罪事件。

不過，社區維權人士和專家表示，這些數字未能反映出仇恨犯罪的普遍性，因為有許多案件沒有被舉報。

美國伊斯蘭關係委員會（Council on American-Islamic Relations）華盛頓州分會執行董事西迪奇（Imraan Siddiqi）表示，有些受害者不信任執法單位，或擔心報警會遭到施暴者報復。有些受害者可能認為，報警沒有意義，或不確定仇恨犯罪是否嚴重到可以報警。

西迪奇說：「從歷史角度來看，美國自建國以來，仇恨就一直明顯存在。我們必須改變減少仇恨犯罪的方法，如果能分配更多資源給被邊緣化的群體、推行公眾教育，那將會有幫助。」

西雅圖華埠社區巡邏隊（CID Community Watch）志工領導人胡清雅（Tanya Woo，音譯）表示，要一些民眾克服文化障礙舉報仇恨犯罪是一件很困難的事，需要大量宣導活動和資源才有辦法克服。

胡清雅說：「人們如果遭到襲擊或發生什麼事，會涉及羞恥、內疚和創傷。在文化上，我們會覺得，被歹徒盯上是自己倒楣。」

鄧恩表示，一些社區組織已經為仇恨犯罪受害者提供了十分有用的服務。例如，擁有多語言舉報熱線的「中文訊息與服務中心」（Chinese Information and Service Center），是華埠國際區一個許多人依賴的社區團體。

胡清雅說：「在華埠，大部分長者下午4時以後就不再出門，他們總是成群結隊地在一起，不會冒險離開社區到很遠的地方。我們需要讓他們了解，我們需要這些舉報數據，因為這些數據有助減少仇恨犯罪和找到解決問題的方法。」

仇恨犯罪 華埠 西雅圖

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