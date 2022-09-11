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夏威夷關閉最後燃煤發電廠 拚轉型再生能源

編譯組／夏威夷電
夏威夷朝著實現100%可再生能源的目標前進，最後一座燃煤發電廠已關閉。夏威夷州法規定，2023年開始禁止使用煤炭作為電力來源。圖為夏威夷州州長伊格日前在AES燃煤電廠舉行的關閉儀式發表講話。(美聯社)
夏威夷朝著實現100%可再生能源的目標前進，最後一座燃煤發電廠已關閉。夏威夷州法規定，2023年開始禁止使用煤炭作為電力來源。圖為夏威夷州州長伊格日前在AES燃煤電廠舉行的關閉儀式發表講話。(美聯社)

夏威夷僅存最後一座燃煤發電廠「AES煤電廠」在營運30年後，已於日前關閉。該電廠提供歐胡島多達五分之一的電力產能，歐胡島是夏威夷州人口最多的島嶼，擁有近150萬人口。夏威夷州長伊格(Gov. David Ige)表示，這座燃煤廠關閉，意味著將停止每年排放150萬噸溫室氣體。

與其他太平洋島嶼相同，夏威夷群島也遭受氣候變遷的連鎖效應，正在經歷海洋溫度升高、海平面迅速上升，強烈風暴及乾旱導致對珊瑚礁的破壞，皆增加了野火風險。2020年，夏威夷立法機構通過法律，2023年開始禁止使用煤炭生產能源。夏威夷也已強制要求於2045年之前，轉換過渡成100%可再生能源。夏威夷是全美第一個設定此目標的州。

美國能源資訊局數據顯示，夏威夷2021年約有三分之二電力來自石油，使得夏州成為最仰賴石油的州，儘管當局正嘗試快速轉換至可再生能源。夏威夷約40%電力來自風能、太陽能、水力發電與地熱等可持續能源。

由於淘汰煤炭發電與石油使用的額外成本，將導致全州能源與生活成本的電費增加。夏威夷電力公司曾預估，納稅人電費帳單將飆升7%，但由於油價下跌，已將其修正為4%。

共和黨籍州參議會少數黨領袖費維拉(Kurt Fevella)建議，夏威夷電力公司與其他能源公司應吸收轉換成可再生能源的額外成本。他認為，夏威夷的家庭已採取必要措施，減少能源使用，同時仍為家庭用電支付全國最多的費用，並不可行。

AES是夏威夷最後一家燃煤電廠營運商，公司已轉型成為創造清潔能源，並正在全州範圍內建設大型太陽能發電廠，其中包括西歐胡島上的太陽能發電廠，計畫於明年完工，替代部分煤炭能源。AES清潔能源部門總裁莫雷諾(Leonardo Moreno)表示，可再生能源日漸便宜，他預測，未來的能源將越來越便宜、豐富並且可再生。

可持續能源專家認為，排除煤炭對抑制氣候變化至關重要。雖然目前的可再生能源架構並不完美，但技術正在改進當中。夏威夷大學可持續發展與恢復力研究所主任克夫曼(Makena Coffman)指出，必須在十年內對氣候變遷採取行動，現在就需馬上開始前進；因為有許多可用技術，且持續改善，無須再等十年才能達到目標。

夏威夷州 石油 氣候變遷

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