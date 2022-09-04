六月高院裁決後 夏威夷僅核發1攜槍許可

在一個沒有美國本土槍枝文化的州，夏威夷人對攜槍執照有多少需求，仍有待觀察。自高院6月裁決以來，夏威夷僅核發出一份攜槍許可證。(美聯社)

在夏威夷，傳統上幾乎不可能獲得警方許可在公共場合攜帶上膛槍枝。截至目前，即使在美國最高法院裁決更容易獲得這類許可之後，情況仍未改變。自高院 6月做出裁決以來，夏威夷僅核發了一份槍枝攜帶許可。

夏威夷州 最大警局，檀香山警局至今仍未更新民眾申請攜槍許可證流程。警局現有333個待處理申請。其中一件是來自「夏威夷步槍協會」(Hawaii Rifle Association)會長卡庫(Kainoa Kaku)。他表示，因為幾乎沒人被批准攜槍，許可申請耗費時間與金錢，並對警局沒能更快公布新規定感到失望，「最高法院裁決發布已近兩個月，需要開始見到實際效用。」

夏威夷是全美國最嚴格槍枝法規與最低槍枝暴力案件發生率的州。縣警長有權限可決定是否核發攜帶槍枝許可證。若未持有許可證，夏威夷居民只能在家中存放槍枝，僅可將槍枝(卸下彈藥或上鎖)帶到射擊場、狩獵區與其他限制地點，例如維修場所。

最高法院裁決指出，地方政府不能要求因特殊需要而在公共場合攜槍者需申請執照，例如直接威脅到他們的安全。在此之前，夏威夷警局在過去21年內，僅核發出六件攜槍許可。

高院裁決以來，茂伊縣是唯一已批准核發一件單一攜槍許可證申請的地方。茂伊縣警局發言人皮可(Alana Pico)證實，警局已核發一件攜槍申請，但警局未立即回覆有關申請許可公共紀錄內容的要求。夏威夷大島警局則是除了茂伊島之外，自高院裁決之後，已更新攜槍許可申請規定的警局單位。可愛島警局現仍在制定相關規定。

「城鎮槍枝安全」組織(Everytown for Gun Safety)成員馬文(Chris Marvin)表示，茂伊與大島的攜槍申請程序並未發生根本改變，包括審查申請人犯罪與心理健康史的詳細資料。

他認為，儘管擁槍者不再需要證明是「特殊情況」才可獲得攜槍許可，但仍須讓槍枝遠離危險人士，尤其在公共場合。立法人士對槍枝安全立法採取行動，至關重要，例如確認不允許攜帶槍枝的區域，包括學校、酒吧與投票 站。

民主黨籍州參議員羅德斯(Sen. Karl Rhoads)表示，在一個沒有美國本土槍枝文化的州，夏威夷人對攜槍執照有多少需求，仍有待觀察。他認為，在公共場合攜帶槍枝，代表著害怕某些事情；不明白民眾恐懼來自何處，因為夏威夷生活並非如此暴力。