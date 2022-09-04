駐檀香山經文處曾永光榮調返台 夏威夷僑界歡送

歡送曾永光大使榮調返國的僑界社團代表大合影。（記者高振華／攝影）

夏威夷 僑界近百位社團代表與榮譽職於9月1日晚間在華埠 文化廣場麗晶海鮮酒樓設宴，歡送即將榮調歸國的駐檀香山台北經濟文化辦事處處長曾永光大使，感謝他在夏威夷任職期間關懷僑胞暨維持台美間政經軍事友誼所做的貢獻。

歡送會由僑務委員何文祥與夏威夷台灣同鄉會楊泰瑛聯合發起，同時邀請了十餘間傳統僑社與新僑共襄盛舉。

曾永光於1985年進入外交部，期間歷經北美事務協調會駐波士頓、新加坡、泰國、帛琉等外館，除了積極推動外交，也致力於向國際推廣自由民主的寶島中華民國。

他表示，來夏威夷任職四年多的時間，適逢疫情 讓他體會到夏威夷如人間天堂般美麗與安全。除了期盼本地僑胞能協助將自由與民主的經驗向中國大陸傳播，加速大陸的自由民主化，也呼籲僑胞在疫情過後能前往台灣觀光旅遊。

在任職夏威夷又逢疫情擴散的期間，曾永光表示，他仍積極向美國政經軍界推介台灣，多次出席美國智庫與軍方研討會，並應邀擔任主講人，讓美方了解台灣現況以及台灣對維持民主自由的努力。每次演說內容都能獲得美方肯定。僑界的服務則因受到疫情限制而無法全面顧及，但該處在服務僑胞的職責上仍然克盡全職，他特別感謝本地傳統僑社和新僑都能對該處的大力支持。

歡送會中，僑務委員何文祥與台灣同鄉會分別致贈了一隻夏威夷吉他（Ukulele），及象徵一帆風順的帆船給曾永光。曾永光夫婦則再晚宴中逐桌一一敬酒感謝僑胞的支持與友情。晚宴結束前，眾人一一上前與曾永光夫婦合影留念。

當日歡送晚宴，出席僑團與貴賓包括有僑務委員何文祥夫婦、夏威夷台灣同鄉會、北美洲台灣婦女會夏威夷分會、夏威夷台灣商會、世華工商婦女企管協會夏威夷分會、夏威夷華人聯誼會、中華文化服務中心、夏威夷客家協會、夏威夷越棉寮華人聯誼會、夏威夷台灣人中心、夏灣學苑、佛乘宗世界文教基金會、四邑會館、以義堂、華埠商家與居民協會以及松鶴公司總經理陳淑惠等。