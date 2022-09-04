批評遊民內容遭洩漏 西雅圖市長止損

西雅圖市長哈雷爾日前對處理遊民問題的相關單位做出批評，被媒體放大報導。（電視新聞截圖）

哈雷爾（Bruce Harrell）去年冬天當選西雅圖 市長，上任時喊出口號：「西雅圖團結」（One Seattle）。然而，他這個夏天在與西雅圖警局進行的一系列會議中暗示，明年選舉，他不會支持「缺乏經驗」的市議員，並對金恩縣遊民 管理局（King County Regional Homelessness Authority）做出批評。

哈雷爾在這幾場會議中所說的話，最先被770 KTTH廣播電台摘錄報導。哈雷爾說，遊民管理局「不配合」他改善遊民問題的工作，還補充，沒有人「有權睡在人行道上」。

在8月31日宣布1億1500萬元的西雅圖公園區（Seattle Park District）預算 的記者會上，哈雷爾含糊承認說過這些話。

哈雷爾表示，他不知道KTTH究竟報導了什麼，因為他「沒有辦法追蹤每一件事」，但是他並沒有否認說過這些話。他31日把他先前在西雅圖警局會議中直言不諱的批評，用較官方的口吻重新包裝。他表示，作為市長，他保留「批評他所看到的事情」的權利，並指出，他沒有斥責任何人，也沒有點名任何人。

哈雷爾還承認，在媒體報導後，他進行了補救措施，致電給可能受他的批評影響的人。

哈雷爾和警方的會議，是他承諾今年夏天會與警方就公共安全問題進行一系列對話的一部分。西雅圖警方證實，哈雷爾一直在和官員對話，但無法確認會議發生的時間和地點。

哈雷爾告訴媒體，地區遊民管理局是對抗遊民問題的眾多工具之一，其他工具還有「執法協助轉移」計畫（Law Enforcement Assisted Diversion）、西雅圖警局、公園和市府其他部門。但他補充，他對所有單位目前的聯合成果並不滿意。

負責監督「執法協助轉移」計畫的公辯律師協會（Public Defender Association）會長杜加德（Lisa Daugaard）表示，在聽到哈雷爾的評論後，她和西雅圖市府人員談過話，認為大家的關係仍然良好。

杜加德說：「我們正在對市府交待給我們的工作進行優先排序，分析哪些地方出現差距，並回饋給市府。我不確定媒體報導的內容是否屬實，但這是一個檢視的好機會。我也再次向各位報告，我確信我們雙方對應該做哪些事都有共識。」

哈雷爾也表示，地區遊民管理局執行長多恩斯（Marc Dones）知道他的評論。地區遊民管理局發言人發出一份聲明，間接回應了哈雷爾的評論。

聲明說：「地區遊民管理局的工作是全社區性的，我們與金恩縣39個城市、企業、慈善機構、有家和無家可歸者合作，共同實施能真正解決問題的方案。我們會和合作夥伴一起努力創造活力、有包容性的社區，讓每一個人都有安全穩定的住所。只要我們共同努力，就能實現這一目標。」