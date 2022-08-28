夏威夷旅遊業興盛 卻苦了原住民 被高房價驅離家園

遊客到夏威夷觀光享受美景，卻苦了居民。專家認為，改善夏威夷旅遊業發展，始於尊重島嶼與夏威夷原住民。(Getty Images)

旅客在夏威夷看到的是藍天碧海與度假村，但是，夏威夷大學瑪諾艾分校(University of Hawaii at Mānoa)講師梶廣(Kyle Kajihiro)表示，現狀是強勢的旅遊業主宰了夏威夷原住民 生活，往往導致當地居民生活環境惡化。

旅遊業為夏州經濟提供動力，但由於對旅遊業的依賴，導致夏威夷原住民被房屋高價驅離家園，氣候變遷對自然景觀造成嚴重破壞，並且失去對這個擁有超過100萬人口、美國第50州的土地的尊重。梶廣認為，夏威夷旅遊業必須改變，才能改善夏威夷原住民的未來。

根據夏威夷旅遊局(Hawaii Tourism Authority)，旅遊業是夏威夷最大的私人資本來源。即使在疫情期間，仍然獲利豐厚。夏威夷州 報告顯示，僅僅是今年4月一個月份，夏威夷遊客就在夏州眾島嶼消費超過10億元。

但是，旅遊業是對夏威夷經濟有利的因素，卻可能對夏威夷原住民與長年居住在夏威夷居民，產生負面影響。為了因應乾旱情況，去年夏威夷居民被要求減少用水量，否則將面臨罰款，然而，大型渡假村持續使用更多的水資源。

夏威夷每年遊客人數比當地永久居民多了數百萬人，2021年遊客人數超過670萬人，而居民僅有140萬人。觀光 業興盛，卻可能因此導致碳排放量增加，海灘、健行路徑與其他自然景觀過度使用。夏威夷甚至被稱為「世界絕滅之都」(extinction capital of the world)，因為有許多物種已經滅絕或瀕臨滅絕。

此外，夏威夷的生活成本為全美之冠，部分原因是夏威夷必須進口約90%商品。根據夏威夷州最大日報「檀香山星廣報」(Honolulu Star-Advertiser)2020年報導，夏威夷房地產市場也是全國最昂貴地區之一，由於對土地有大量需求且數量有限，夏威夷原住民可能得花費數十年、等待收回祖傳的土地，導致部分居民離開夏威夷島嶼。

梶廣認為，為了賦予夏威夷原住民權力並恢復他們部分權益，旅遊業需要改變。改善旅遊業始於尊重島嶼與夏威夷原住民。

只要旅遊業仍是夏威夷首要產業，總會有遊客到訪，海灘仍會吸引口袋深的旅客。非營利機構「夏威夷永續旅遊協會」(Sustainable Tourism Association of Hawaii)連結旅客以及強調文化與環境責任的當地景點。例如「The Coconut Traveler」是一家由移居夏威夷從事甘蔗種植園工作的菲律賓移民孫女米薩潔(Debbie Misajon)創辦的旅遊公司，目標客層是富人客群，收取遊覽費用100%提供給當地組織，致力維護夏威夷自然美景。

梶廣表示，對旅遊業進行根本性改變，應該將權力還給夏威夷原住民，讓他們決定如何分享與消費當地文化。紐西蘭已有模式，毛利人可控制如何讓遊客體驗並展現他們的文化，強調彼此尊重。作為旅客，有責任學習並為自己行為負責任，尊重主人，而非成為負擔。