拜登減學貸 華州50萬人受惠 「樂見未來減更多」

專家估計，華盛頓州約有40萬到50萬居民可受惠於拜登的減免學債計畫。（Getty Images）

2010年，達米科（Anthony D’Amico）在德國大學當交換學生時對同學說，如果他想讀法學院的話，他必須借貸數萬元。

達米科說：「我記得有兩個人聽完後很吃驚，對這件事的荒謬感到可笑。」

12年後，達米科有約4萬6000元的聯邦學生貸款 債務，但不是因為讀了法學院。他2021年在華盛頓大學（University of Washington）取得碩士學位，現在在西雅圖林肯高中（Lincoln High School）當歷史教師。

達米柯24日得知，拜登 總統取消了部分聯邦學貸，年收入不超過12萬5000元的個人，或年收入不超過25萬元的家庭，可獲減免1萬元額度的聯邦學貸，領取佩爾助學金（Pell Grant）的低收入 家庭學生可獲減免2萬元額度的聯邦學貸。這項措施兌現了拜登競選時許下的一個承諾，華州將有數十萬大學畢業生受惠。

這對34歲的達米科來說是一項好消息，因為可以減少他每月要還的學債金額。但是，他還是有很多學債要付，他對拜登只減免1萬元有些失望。

根據非牟利組織大學入學與成功研究院（Institute for College Access and Success）的數據，華州2020年有47%的大學畢業生背有學債，平均每人欠債2萬3900元。但與美國其他州相比，華州居民借的學貸較少，因為就讀當地公立大學的成本較低，學校提供的財務援助也比較慷慨，成千上萬的中低收入學生可以免學費就讀。

負責制定政策和分配財務援助的華州學生成就委員會（Washington Student Achievement Council）執行董事密亞提（Michael Meotti）指出，就讀公立大學比就讀私立大學便宜，在華州很受歡迎。

不過，拜登的宣布仍將影響華州許多大學畢業生。密亞提說：「我們粗略估計，華州將有40萬到50萬居民可以受惠。」

華盛頓大學畢業生亭森（Tiana Tinson）表示，拜登的計畫可以為她減免1萬1000元的佩爾助學金學債，她很感謝。但是，亭森預計，她可能還需要借債5萬元才能完成她現在在華盛頓大學碩士班的學業。因此，她樂見拜登未來能減免更多學債，同時進行根本的改革：降低就讀大學的成本。

華州本州生就讀華盛頓大學的學費一年是1萬1189元，如果加上書籍、生活成本和其他雜費，每年總花費超過3萬2000元。華盛頓大學畢業生巴拉提克（A.J. Balatico）表示，許多畢業生的欠債比想像中要多出許多。

巴拉提克說：「我覺得這項計畫只是在傷口上貼膠布。為什麼高等教育會這麼昂貴？現在的學費為什麼這麼高？」