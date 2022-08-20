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連續3年「反聖嬰」現象 華盛頓州今冬恐再出現低溫

編譯組／西雅圖電
國家氣象局氣預測，西雅圖今年可能連續第三年出現反聖嬰現象。（美聯社）
國家氣象局氣預測，西雅圖今年可能連續第三年出現反聖嬰現象。（美聯社）

儘管在目前炎熱的天氣下很難想像，但華盛頓州助理氣候學家班巴寇（Karin Bumbaco）預測，華盛頓州今年冬季可能罕見連續第三年出現「反聖嬰」（La Niña）現象。

根據國家氣象局氣候預測中心（Climate Prediction Center）的數據，已經持續兩年多的反聖嬰現象有可能延續到明年初。預測中心表示，從12月到明年2月，華盛頓州的氣溫將低於往常。

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）指出，反聖嬰現象出現時，比正常時期強的信風會把海洋中的暖水推向亞洲，使美國西海岸的冷水上升。冷水會將海洋急流向北推，將導致美國南部出現乾旱，西北部和加拿大出現大雨和洪水。在反聖嬰年份，南方冬季的氣溫會高於正常，而北部冬季的氣溫會低於正常。

回顧美國西北部過去兩個冬季：2021年2月12日到14日之間，艾佛雷特（Everett）以南到俄勒岡州的地區降雪約6到12吋，其中波特蘭降雪9吋；西雅圖、塔科馬地區2月13日降雪8.9吋，機場降雪量創下有史以來當日最高紀錄，也打破西雅圖和塔科馬地區自1968年12月31日以來單日降雪量的最高紀錄。國家氣象局的強森（Logan Johnson）表示，在2月暴風雪過後，西雅圖仍繼續下著冰冷大雨。

在去年12月連續第二個反聖嬰現象期間，一場北極爆炸性冷鋒為普吉灣地區帶來有史以來的最低溫和比正常更多的降雪量，街道覆蓋了厚厚的白雪，破壞了人們節日的出遊計畫，並造成停電。西雅圖12月26日的氣溫只有20度，打破當地1948年創下的當日最低溫紀錄22度，隔天12月27日也以17度創下當地當日最低溫紀錄。

邁阿密大學（University of Miami）的貝克（Emily Becker）說：「如果真的發生，這將是過去73年中，第三次連續三年出現反聖嬰冬季。」

根據美聯社（Associated Press）的分析，反聖嬰周期在1950年到1999年之間發生的概率為28%，但在過去25個冬季裡，它們發生的概率將近50%。

NOAA反聖嬰和聖嬰（El Niño）現象預測辦公室負責人盧如（Michelle L’Heureux）的分析顯示，過去40年裡，類似反聖嬰的氣候現象發生得愈來愈頻繁，其他新研究也顯示出類似的模式。

根據氣象局的數據，西雅圖、塔科馬地區去年秋季（9月1日到11月30日）降下超過19吋的雨量，遠高於正常時期的11.81吋。

華盛頓西部近年還出現了炸彈氣旋（bomb cyclone）和一個接一個到來的大氣河（atmospheric river），為當地帶來暴雨、土石流和嚴重的洪水。

班巴寇指出，往年的反聖嬰現象通常會帶來高於平均值的降雨和較低的氣溫，但氣候預測中心表示，今年降雨高於、等於或低於平均值的機率是相等的。

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