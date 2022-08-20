連續3年「反聖嬰」現象 華盛頓州今冬恐再出現低溫

國家氣象局氣預測，西雅圖今年可能連續第三年出現反聖嬰現象。（美聯社）

儘管在目前炎熱的天氣下很難想像，但華盛頓州助理氣候學家班巴寇（Karin Bumbaco）預測，華盛頓州今年冬季可能罕見連續第三年出現「反聖嬰」（La Niña）現象。

根據國家氣象局氣候預測中心（Climate Prediction Center）的數據，已經持續兩年多的反聖嬰現象有可能延續到明年初。預測中心表示，從12月到明年2月，華盛頓州的氣溫將低於往常。

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）指出，反聖嬰現象出現時，比正常時期強的信風會把海洋中的暖水推向亞洲，使美國西海岸的冷水上升。冷水會將海洋急流向北推，將導致美國南部出現乾旱，西北部和加拿大出現大雨和洪水。在反聖嬰年份，南方冬季的氣溫會高於正常，而北部冬季的氣溫會低於正常。

回顧美國西北部過去兩個冬季：2021年2月12日到14日之間，艾佛雷特（Everett）以南到俄勒岡州的地區降雪 約6到12吋，其中波特蘭降雪9吋；西雅圖 、塔科馬地區2月13日降雪8.9吋，機場降雪量創下有史以來當日最高紀錄，也打破西雅圖和塔科馬地區自1968年12月31日以來單日降雪量的最高紀錄。國家氣象局的強森（Logan Johnson）表示，在2月暴風雪過後，西雅圖仍繼續下著冰冷大雨。

在去年12月連續第二個反聖嬰現象期間，一場北極爆炸性冷鋒為普吉灣地區帶來有史以來的最低溫 和比正常更多的降雪量，街道覆蓋了厚厚的白雪，破壞了人們節日的出遊計畫，並造成停電。西雅圖12月26日的氣溫只有20度，打破當地1948年創下的當日最低溫紀錄22度，隔天12月27日也以17度創下當地當日最低溫紀錄。

邁阿密大學（University of Miami）的貝克（Emily Becker）說：「如果真的發生，這將是過去73年中，第三次連續三年出現反聖嬰冬季。」

根據美聯社（Associated Press）的分析，反聖嬰周期在1950年到1999年之間發生的概率為28%，但在過去25個冬季裡，它們發生的概率將近50%。

NOAA反聖嬰和聖嬰（El Niño）現象預測辦公室負責人盧如（Michelle L’Heureux）的分析顯示，過去40年裡，類似反聖嬰的氣候現象發生得愈來愈頻繁，其他新研究也顯示出類似的模式。

根據氣象局的數據，西雅圖、塔科馬地區去年秋季（9月1日到11月30日）降下超過19吋的雨量，遠高於正常時期的11.81吋。

華盛頓西部近年還出現了炸彈氣旋（bomb cyclone）和一個接一個到來的大氣河（atmospheric river），為當地帶來暴雨、土石流和嚴重的洪水。

班巴寇指出，往年的反聖嬰現象通常會帶來高於平均值的降雨和較低的氣溫，但氣候預測中心表示，今年降雨高於、等於或低於平均值的機率是相等的。