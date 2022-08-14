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負荷過重 西雅圖港景醫院停收非急性病患

編譯組／西雅圖13日電
港景醫療中心宣布，由於負荷過重，將暫停接收非急性病人。（電視新聞截圖）
港景醫療中心宣布，由於負荷過重，將暫停接收非急性病人。（電視新聞截圖）

鑑於醫院容納量問題加劇，西雅圖港景醫療中心（Harborview Medical Center）宣布，將暫停接收病情較輕的病人，會將這些病人轉介到當地其他醫療院所。

港景執行長瓦利（Sommer Kleweno Walley）11日說：「由於無法將病人轉往急性後期照護（post-acute care）院所，醫院所有系統都已經因為病人人數過多而超負荷運作。今天上午，灣景的住院人數達到前所未有的數目。」

瓦利表示，灣景目前住院人數有560多人，超過營業執照允許的413人。約100名病情穩定的病人已不再需要住院，正在等候出院轉往長期護理機構。

瓦利說：「以我們目前的狀況看來，繼續接收不是一定需要我們提供重症專業技術服務的病人，是不適合也不安全的作法。」

灣景計畫現階段只接收重症病人，這項作法被稱為「進階救命術」（advanced life support），包括把非急性病人以救護車轉介到其他地區的醫院。不過，灣景發言人格雷格（Susan Gregg）表示，他們會繼續接收前往急診室就醫的病人。

瓦利表示，為了能夠盡快恢復接收所有病人，灣景表示不僅會追蹤「絕對數字」（sheer numbers），還會查看加護病房病人人數，以及其他可反映出醫院提供重症服務能力的因素。

瓦利說：「我們這麼做是為了保有我們作一級創傷中心的能力，並確保所有創傷和重症病人都有地方可去。」

灣景是華盛頓州唯一的一級創傷中心，他們的創傷護理服務不會受到影響，醫院也會繼續接收急症或有生命危險的病人。

瓦利指出，瑞典醫療中心（Swedish Health Services）的First Hill和Cherry Hill分院，以及維吉尼亞梅森方濟醫療中心（Virginia Mason Franciscan Health）已同意接受額外的非急性病人。

灣景上一次採取這項措施是在2019年9月，當時，他們也遇到類似的病人出院問題。

瓦利說：「現在絕對是我們在疫情期間面對的最具挑戰性時刻。」

瑞典 疫情 華盛頓州

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