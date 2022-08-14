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利用岳母原民血統獲取政治利益？夏威夷州長候選人格林挨轟

編譯組／夏威夷電
身為白人的格林，在今年州長競選活動努力吸引夏威夷裔選民，包括強調若當選州長，妻子將是夏威夷州史上第一位夏威夷裔第一夫人。(美聯社)
身為白人的格林，在今年州長競選活動努力吸引夏威夷裔選民，包括強調若當選州長，妻子將是夏威夷州史上第一位夏威夷裔第一夫人。(美聯社)

批評人士表示，夏威夷現任副州長格林(Lt. Gov. Josh Green)利用有關岳母的不確實個人故事獲取政治利益；但也有人認為，格林是受到政治對手的不公平攻擊。

格林於2019年在夏威夷原住民聚會發表言論，在社交媒體廣為流傳，激怒夏威夷社區部分人士。他告訴「夏威夷土地主權委員會協會」(Sovereign Council of Hawaiian Homestead Associations)，岳母在夏威夷土地部門候補名單期間過世。但實情並非如此。格林又於今年5月在民主黨大會受訪時，做出類似描述。

儘管格林此後在多個論壇指出，岳母牛田(Yvonne Makaimoku Ushiroda)有資格獲得夏威夷住房租賃申請，因為她有50%夏威夷原住民血統，但實際上並未在候補名單上。不過，相關批評言論出現在初選前的最後幾天。

言論內容對部分夏威夷社區至關重要，聽到格林錯誤陳述有關夏威夷土地住房使用議題，部分人士表達不滿。不過，也有人認為這是格林對手在無關緊要事情找麻煩的策略，他的岳母有資格獲得住房福利，她實際上不在等待名單當中，對社區並無影響。

儘管如此，身為白人的格林，在今年州長競選活動中明顯地努力吸引夏威夷裔選民，包括強調若當選州長，妻子將是夏威夷州歷史上第一位夏威夷裔第一夫人。

格林在民主黨初選中最突出的對手、美國眾議員卡赫勒(Rep Kai Kahele)是夏威夷人。格林積極與夏威夷建立連結，在政治上是明智作法，他已承諾任命具建築專業人士、擔任夏威夷土地部門(Department of Hawaiian Home Lands)主任，並表示若當選州長，將加快夏威夷人的房屋建設。

但是，多年來致力於夏威夷社區選民參與的夏威夷人普萊斯(Davis Price)表示，格林關於岳母的言論試圖表達對夏威夷人的同情，此舉並不需要。支持卡赫勒的普萊斯認為，這是具體的創傷經驗，產生世代性影響。

格林拒絕對此事受訪。競選團隊發出聲明表示，作為50%夏威夷原住民，格林岳母有權獲得夏威夷土地部門的福利，她被診斷胃癌並於42歲時去世，副州長分享妻子家人的個人故事，強調一個事實：夏威夷人被要求太長時間等待屬於他們的土地，並且有許多人未能等到。不能再要求夏威夷人等待屬於他們的土地。

有數千名夏威人的家人，在夏威夷土地委員會候補名單等待獲得住房期間過世，這段長久歷史對許多人來說是赤裸裸且痛苦。

美國國會1920年通過「夏威夷土地委員會法案」(Hawaiian Homes Commission Act)，改善夏威夷原住民生活，當夏威夷於1959年正式獲得州府地位，該聯邦法案被納入夏威夷州法。但是，聯邦與州政府並未提供足夠資金，開發夏威夷20萬英畝土地、已分配給夏威夷人作為可用房屋或農場。部分夏威夷人在名單上等待數十年，許多人在未獲得租約前就過世。

夏威夷州 原住民 民主黨

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