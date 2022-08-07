夏威夷火山天文台爭議 成立小組協商

天文學專家表示，茂納凱亞火山的山體平坦、風平和、濕度低，非常適合觀星，是全球排名第一適合放置望遠鏡的地方。(Getty Images)

夏威夷大島的茂納凱亞火山峰(Mauna Kea)，是全世界最偏遠的地方之一。山體平坦、風平和、濕度低，非常適合觀星。夏威夷大學天文學研究所主任西蒙斯(Doug Simons)表示，綜合所有條件，茂納凱亞火山是全球排名第一適合放置望遠鏡的地方。

自1960年代以來，火山天文觀星土地主要由大學管理，但持續發生變化。夏威夷政府上個月通過一項州法，將權力轉移給一個由科學家、大學官員與地方社區人士組成的新管理機構。保護夏威夷原住民 文化習俗與傳統的「Lālākea基金會」執行主任威爾森(Dr. Noe Noe Wong-Wilson)表示，夏威夷人認為茂納凱亞火山相當神聖，法律是確保可保護火山的重要一步。

火山上有超過1萬1000英畝由夏威夷州 府擁有的土地，1968年租給夏威夷大學，賦予大學將土地用於科學目的的權利，並將山峰土地轉租給想要建造天文台者。目前山上共有13個天文台，其中有2個即將退役，有助減少天文學家在山上的足跡。

但有計畫增加另外一個更大型的望遠鏡，以其主鏡直徑命名的30公尺望遠鏡(Thirty-Meter Telescope)，或簡稱「TMT」，建成後將成為世界上最大的望遠鏡之一。科學家對新項目感到興奮，新天文台望遠鏡將比哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)清晰12倍、比新詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope)清晰4倍。

但是，計畫遭到強烈反對。

包括夏威夷原住民與環保人士於2014至2019年期間多次抗議TMT計畫，認為其龐大規模可能破壞莫納凱亞火山本來已擁擠的山峰土地。威爾森表示，夏威夷原住民數十年來致力於管理火山並提出意見，但聲音經常被忽視，基金會要求考慮所有發展的整體影響。

各方呼籲改變山上管理結構，批評夏威夷大學管理。大學官員承認批評並多次道歉，表示將繼續致力保護火山。這些談判結果是一項新法案，建議建立負責管理火山土地的新小組：莫納凱亞火山監管局(Mauna Kea Stewardship and Oversight Authority)。由11名成員組成小組包括來自大學、天文台代表，還有包括威爾森在內的兩個夏威夷原住民席次。

莫納凱亞火山監管局將於2023年開始與夏威夷大學聯合管理這座火山，然後新機構將於2028年全面接管。首要任務是處理火山上現有天文台的新租約，基於夏威夷大學原始租約規定，所有望遠鏡必須於2023年租約到期時停止運作。

莫納凱亞天文台首席科學家奧米瑞(John O'Meara)表示，未來幾天對夏威夷天文學發展非常重要。監管局官負責為火山現有與新天文台談判新租約。儘管存在不確定性，但新小組成立是朝正確方向前進。他認為，天文學可在2023年之前與之後在莫納凱亞山與夏威夷蓬勃發展。