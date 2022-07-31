我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

夏州夫婦涉盜用德州亡童身分35年 被控「密謀反政府」

編譯組／夏威夷電
被控竊取德州過世孩童身分的夏威夷夫婦，住在檀香山郊區，社區相當安靜。(美聯社)
被控竊取德州過世孩童身分的夏威夷夫婦，住在檀香山郊區，社區相當安靜。(美聯社)

根據檀香山聯邦法院紀錄，一名美國國防部合約工作人員與妻子，盜用兩名死去的德州兒童身分，生活了數十年，兩人被控竊取身分並密謀反對政府。

普里姆羅斯(Walter Glenn Primrose)與莫瑞森(Gwynn Darle Morrison)皆60多歲，據稱分別以福特(Bobby Edward Fort)及蒙塔吉(Julie Lyn Montague)的名字生活了數十年，兩人在歐胡島Kapolei被捕。

檢察官訴請夫婦兩人不予保釋，因為此案表明，兩人可能不僅是透過詐欺手段取得駕照、護照與國防部證件，美國助理檢察官穆勒克(Thomas Muehleck)更在法庭文件指出，這些證件甚至協助普里姆羅斯取得美國海岸警衛隊的秘密安全許可，擔任國防部合約工作人員。有舊照片顯示，這對夫婦穿著前俄羅斯間諜機構(KGB)制服。有一名友人透露，莫瑞森曾住在羅馬尼亞，當時為蘇聯社會主義陣營的國家。

不過，莫瑞森的律師指出，莫瑞森從未住過羅馬尼亞，她與普里姆羅斯曾開玩笑地試穿同一件夾克，擺姿勢拍照。即使這對夫妻使用新身分，律師梅根(Megan Kau)表示，他們已經過了30年守法的生活，「莫瑞森想讓每個人知道，她不是間諜。這一切都被誇大。政府過分反應。」

然而，檢察官認為，若這對夫婦獲釋，脫逃風險很高。普里姆羅斯曾任海岸警衛隊航空電子電器技術員，若被釋放，其高階通信技術可能會秘密外流。助理檢察官穆勒克表示，這對夫婦被認為還有其他別名。

未參與此案的檀香山辯護律師奧格瑞迪(Kevin O'Grady)表示，普里姆羅斯取得秘密許可，可能提供「敵人非常有價值的訊息」。他指出，海岸警衛隊與陸軍與海軍密切合作，協助反情報並擔任國家海上邊境巡邏隊。海岸警衛隊對國家脆弱之處特別了解，包括如何透過水港滲透到國內，夏威夷是主要軍事中心，是許多間諜活動的主要目標。

根據法庭紀錄，普里姆羅斯與莫瑞森出生於1955年，在德州Port Lavaca上高中，就讀Stephen F. Austin大學。1980年結婚。文件並未說明這對夫婦為何於1987年盜用已故孩童身分。但國務院外交安全局特勤人員提交文件指出，這對夫婦在當年法拍他們在德州Nacogdoches的房屋，並於1988年以假名再婚。

法庭紀錄並未提供任何有關他們獲得新身分至1994年發生的事情，當時約39歲的普里姆羅斯、以盜用名字福特的身分，加入海岸警衛隊，假身分的年齡約為27歲。

根據法庭紀錄，夫婦兩人以假名申請並收到多本護照。但在1999年，普里姆羅斯用他的法定姓名獲得護照，同時持有以福特為名的護照。他一直在海軍警衛隊服役至2016年。檢察官指出，他被要求須報告任何海外旅行，但調查發現，他並未報告多次旅行加拿大，但報告其他國外旅行。

這對夫婦住在檀香山郊區，鄰居說他們沉默但友善。聯邦調查局在搜索房屋並拍照時，驚動了安靜的街區。1968年失去三周大女兒的蒙塔吉(John Montague)，對有人使用他女兒名字生活如此長時間，感到驚訝。91歲的蒙塔吉說，他仍對已發生的事不敢置信，就讓孩子安息吧。

檢察官 德州 國防部

上一則

Hard Rock Casino 娛樂中心越南裔群星演唱會歡樂完滿

下一則

德州人語／波洛西「廉價」挺台 耍弄北京

延伸閱讀

洛杉磯縣瑞西達市紋身店搶案一死二傷

洛杉磯縣瑞西達市紋身店搶案一死二傷

福特Q2獲利暴增兩倍

福特Q2獲利暴增兩倍
福特、通用攻電動車 出招鞏固電池料源

福特、通用攻電動車 出招鞏固電池料源
財經簡訊

財經簡訊
Google、微軟又宣布減緩徵才 福特傳裁員8000人

Google、微軟又宣布減緩徵才 福特傳裁員8000人
沒方向盤和煞車踏板的自駕車要上路？通用和福特提申請

沒方向盤和煞車踏板的自駕車要上路？通用和福特提申請

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害