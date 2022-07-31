我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

威脅殺華盛頓州印度裔聯邦眾議員 西雅圖男子被起訴

編譯組／美聯社西雅圖電
西雅圖一名男子多次以髒話辱罵印度裔聯邦眾議員賈亞帕，並威脅要殺死她，遭到檢方控告。（美聯社）
西雅圖一名男子多次以髒話辱罵印度裔聯邦眾議員賈亞帕，並威脅要殺死她，遭到檢方控告。（美聯社）

本月稍早，一名49歲的西雅圖男子因涉嫌針對華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕（Pramila Jayapal）犯下仇恨罪行，並威脅要殺死她，已被當局逮捕並指控。

金恩縣地方檢察長辦公室表示，在警方調查人員收集到更多證據後，27日已正式指控嫌犯佛塞爾（Brett Forsell）。

佛塞爾涉嫌於7月9日深夜在賈亞帕位於西雅圖的住家外用髒話辱罵賈亞帕，並做出威脅，遭到當局逮捕，但因為沒有足夠的證據可以證明他犯下仇恨罪行，佛塞爾旋即獲得釋放。檢察官表示，警方後來提出佛塞爾的跟蹤騷擾案件供檢方參考。

賈亞帕於2016年當選為美國首位印度裔女性聯邦眾議員，現在是「眾院進步連線」（Congressional Progressive Caucus）領導人。

檢察官在跟蹤騷擾重罪指控中表示，佛塞爾持有致命武器，他跟蹤騷擾賈亞帕，與賈亞帕的的民選官員身分有關。

文件顯示，賈亞帕7月9日晚上撥打911電話報案，稱有一名或多名陌生男子，在她住家附近大罵髒話，並提到她的名字。西雅圖警方是在晚上11時25分左右，在賈亞帕位於喬木崗區（Arbor Heights）的住家外逮捕了佛塞爾。

賈亞帕報案時表示，她的丈夫認為有人使用了空氣槍。警方到達現場後發現，佛塞爾站在街上舉高雙手，腰間插著一把手槍。

佛塞爾告訴警方，自6月下旬起，他多次開車經過賈亞帕的住家罵髒話，但7月9日停下車來，並走出汽車罵髒話。佛塞爾看到賈亞帕的丈夫走出來之後就離開，不久又折返。鄰居和賈亞帕的丈夫看到佛塞爾一邊大喊大叫，一邊走向房子。一名鄰居表示，她聽到一名男子威脅要殺死賈亞帕，認為應該就是當晚被捕的男子所說的。

警方發現，佛塞爾1月時曾發了一封電子郵件到賈亞帕的公共郵件信箱，說他不喜歡她。

當局已發出臨時極端危險保護令（Extreme Risk Protection Order），要求佛塞爾交出手槍和隱密攜槍執照（concealed pistol license），理由是擔心佛塞爾對賈亞帕採取更激烈的行動。

檢察官表示，一名法官批准佛塞爾以50萬元交保。佛塞爾28日似乎已不在獄中。

檢察官 西雅圖 眾議員

上一則

運動紀念品店遭4匪「大搬家」 業主懸賞2萬抓賊

延伸閱讀

波洛西亞洲行7.29出發 訪台列「暫定」

波洛西亞洲行7.29出發 訪台列「暫定」
聯邦同意舊金山要求 暫停Laguna Honda醫院轉移病患

聯邦同意舊金山要求 暫停Laguna Honda醫院轉移病患
這位眾議員投票反對「尊重婚姻」3天後出席同志兒婚禮

這位眾議員投票反對「尊重婚姻」3天後出席同志兒婚禮
東北部擺脫熱浪 換西北部飆到110℉

東北部擺脫熱浪 換西北部飆到110℉
共和黨眾議員反聯邦同婚保護法 卻出席兒子同性婚禮

共和黨眾議員反聯邦同婚保護法 卻出席兒子同性婚禮
聯邦偵破4起內線交易案 指控9人 前共和黨眾議員拜耳被捕

聯邦偵破4起內線交易案 指控9人 前共和黨眾議員拜耳被捕

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害