威脅殺華盛頓州印度裔聯邦眾議員 西雅圖男子被起訴

西雅圖一名男子多次以髒話辱罵印度裔聯邦眾議員賈亞帕，並威脅要殺死她，遭到檢方控告。（美聯社）

本月稍早，一名49歲的西雅圖 男子因涉嫌針對華盛頓州聯邦眾議員 賈亞帕（Pramila Jayapal）犯下仇恨罪行，並威脅要殺死她，已被當局逮捕並指控。

金恩縣地方檢察長辦公室表示，在警方調查人員收集到更多證據後，27日已正式指控嫌犯佛塞爾（Brett Forsell）。

佛塞爾涉嫌於7月9日深夜在賈亞帕位於西雅圖的住家外用髒話辱罵賈亞帕，並做出威脅，遭到當局逮捕，但因為沒有足夠的證據可以證明他犯下仇恨罪行，佛塞爾旋即獲得釋放。檢察官 表示，警方後來提出佛塞爾的跟蹤騷擾案件供檢方參考。

賈亞帕於2016年當選為美國首位印度裔女性聯邦眾議員，現在是「眾院進步連線」（Congressional Progressive Caucus）領導人。

檢察官在跟蹤騷擾重罪指控中表示，佛塞爾持有致命武器，他跟蹤騷擾賈亞帕，與賈亞帕的的民選官員身分有關。

文件顯示，賈亞帕7月9日晚上撥打911電話報案，稱有一名或多名陌生男子，在她住家附近大罵髒話，並提到她的名字。西雅圖警方是在晚上11時25分左右，在賈亞帕位於喬木崗區（Arbor Heights）的住家外逮捕了佛塞爾。

賈亞帕報案時表示，她的丈夫認為有人使用了空氣槍。警方到達現場後發現，佛塞爾站在街上舉高雙手，腰間插著一把手槍。

佛塞爾告訴警方，自6月下旬起，他多次開車經過賈亞帕的住家罵髒話，但7月9日停下車來，並走出汽車罵髒話。佛塞爾看到賈亞帕的丈夫走出來之後就離開，不久又折返。鄰居和賈亞帕的丈夫看到佛塞爾一邊大喊大叫，一邊走向房子。一名鄰居表示，她聽到一名男子威脅要殺死賈亞帕，認為應該就是當晚被捕的男子所說的。

警方發現，佛塞爾1月時曾發了一封電子郵件到賈亞帕的公共郵件信箱，說他不喜歡她。

當局已發出臨時極端危險保護令（Extreme Risk Protection Order），要求佛塞爾交出手槍和隱密攜槍執照（concealed pistol license），理由是擔心佛塞爾對賈亞帕採取更激烈的行動。

檢察官表示，一名法官批准佛塞爾以50萬元交保。佛塞爾28日似乎已不在獄中。