遠距工作時代來臨 亞馬遜暫停興建貝爾優5棟辦公樓

亞馬遜暫停興建貝爾優五棟辦公大樓，意味遠距工作時代已來臨。（Getty Images）

遠距工作模式將繼續存在的證據愈來愈真實，就像貝爾優（Bellevue）空蕩蕩的摩天大樓一樣真實。

對於上班族最終是否會回到辦公室的話題，人們一直以隨意的態度在討論著。然而，在過去幾周裡，貝爾優最大的兩家企業已發出訊號表示，「大樓蓋好他們就會回來」的舊常態已行不通。

先是微軟宣布結束貝爾優90號公路旁一棟辦公面積55萬平方呎的大樓租約，亞馬遜 跟著表示，要暫停貝爾優五棟正在興建的辦公大樓工程，甚至可能取消第六棟大樓的興建計畫。對於已經開始興建的大樓，亞馬遜表示會完成外部和核心的部分，然後無限期停工。這六棟大樓占亞馬遜在貝爾優約一半的辦公面積。

不過，亞馬遜表示，他們仍然打算在貝爾優多雇1萬5000名新員工，但不確定這些員工何時才會出現在實體辦公大樓裡，也不確定如何在即將到來的混合式工作世界裡使用這些大樓。

亞馬遜的薛特勒（John Schoettler）說：「我們還在了解，新工作方式會如何影響我們的辦公室發展計畫。我們的辦公室是一種長期性的投資，我們希望確保能夠以符合員工未來需求的方式設計它們。」

這麼說來，地方政府或許也應該為未來城市的工作區和住宅區的分界愈來愈模糊、重疊的現象做好準備。

芝加哥肯特法學院（Chicago-Kent College of Law）教授史德恩（Stephanie Stern）最近在史丹福法律與政策評論期刊（Stanford Law and Policy Review）中發表一篇論文說：「在遠距工作需求不斷加大的年代，以土地使用法分開工作區和住宅區、強調透過交通來維持這種隔離的作法，似乎已經過時。」

史德恩創造了一個帶有挑釁意味的術語「不通勤」（untransit），來形容她認為即將發生的事：百年工作與住宅都會設計模式的解體。她稱視訊會議軟體Zoom是可以從根本上改變土地使用方式的「現代版電車」。

華盛頓大學華盛頓州 交通中心（Washington State Transportation Center）主任哈連貝克（Mark Hallenbeck）預測，如果工作地點從市中心轉移到住宅區，未來會看到市中心的辦公空間減少，經濟活動減少，乘客也會減少使用進入市中心的交通工具。

一項4月份的調查發現，包括所有行業和形態的工作，華盛頓州上班族一周有39%的時間在家工作（五天中約兩天）。西雅圖 市中心更為極端，根據商業協會公布的追蹤數據，西雅圖現在只有32%的上班族會出現在工作現場。