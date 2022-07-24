夏威夷巨浪沖上岸達6公尺 數十年來最大

夏威夷的北邊海岸是職業衝浪者經常比賽的地點，通常比島上其他地區的海浪更大。巨浪通常在冬季衝擊北部海岸，夏季發生在南部海岸。(Getty Images)

夏威夷南邊海岸的巨浪上周末沖上岸，橫掃高速公路並攪亂一場正在舉行中的婚禮。「國家氣象局」(National Weather Service)18日表示，這場巨浪於16日夜間達到頂峰，強烈的「南方海浪」高達約20多英尺(6公尺)，發生原因是氣候變遷 相關的漲潮與海平面上升。

由於發生巨大海浪，一場於16日晚上在凱魯亞-科納(Kailua-Kona)舉行的婚禮被打斷，大浪攪亂了活動，場地桌椅隨著波浪衝向賓客。

參加婚禮的作家艾克曼(Sara Ackerman)在海浪沖上岸時，拍攝了照片。在夏威夷長大的艾克曼說，當時正在拍攝婚禮照片，恰好拍攝到巨浪摧毀桌椅的景象，當時離婚禮儀式開始還有約五分鐘，儘管不像是會危及生命，但還是令人感到驚嚇。

負責檀香山國家氣象局辦公室的氣象學家布瑞奇里(Chris Brenchley)表示，有幾個因素共同造成如此大的巨浪。他指出，超過12或15英尺(3.66公尺或4.57公尺)的海浪巨大且罕見，這是幾十年來發生最大的一次海浪規模。

布瑞奇里說明，這次的巨浪是在南太平洋產生，目前當地是冬季，有一場特別強烈的冬季風暴 ，強風集中在薩摩亞(Samoa)地區，然後進一步向北進入夏威夷。達比颶風(Hurricane Darby)的殘餘經過夏威夷南部，但對海浪形成未造成影響。

儘管類似這次特殊事件、較難直接歸因於氣候變遷，但是，布瑞奇里指出，地球變暖無疑正發揮作用。他分析，氣候變遷最直接的影響是海平面上升，任何時候只要加添水氣，海平面就會有些許提高；現在，每當遇到大風暴或漲潮，影響就會加劇。

大多數來自南方的大型夏季海浪不會超過10英尺(3公尺)高。有一些海浪高達20英尺(6公尺)或甚至超過，已是歷史水平紀錄。夏威夷的北邊海岸是職業衝浪者經常比賽的地點，通常比島上其他地區的海浪更大。巨浪通常在冬季衝擊北部海岸、夏季發生在南方海岸。

海岸發生巨浪，意外頻傳，全夏威夷州 的救生員與救援人員上周末相當忙碌，僅僅在歐胡島上，就進行了至少1960次救援。檀香山警察報告指出，一名衝浪者的後腦撕裂傷勢嚴重。