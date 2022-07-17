夏威夷遊客 浮潛溺水意外增加

專家建議，浮潛時採取預防措施避免意外，與朋友一起行動，並留在可舒適觸底的地方。(Getty Images)

溺水是夏威夷遊客意外喪生的主因。夏威夷州 衛生局數據顯示，2009-2018年期間，夏威夷島嶼喪生遊客當中，有超過45%死於溺水。與浮潛有關的206名喪生者中，有189人是非居民，許多溺水死亡發生在浮潛時，近年來人數遽增。

茂伊島Puu Kekaa被描述為「夏威夷第一大溺水之都」(the No. 1 drowning capital in Hawaii)，已被當局要求增加救生員。上個月，一名加州 男子在茂伊島Kaanapali海灘附近浮潛、被發現死在水中，但關於這些浮潛死亡事件的具體死因成謎，死者在溺水之前沒有掙扎或表現出任何求救信號。

夏威夷衛生部門2019年成立小組進行為期三年研究發現，遊客浮潛死亡主要不是因為吸入水，而是導因於肺部積液過多、導致身體組織中的低氧水平，這種情況被稱為由快速發作肺水腫引起的缺氧。

研究反駁了一般普遍看法，即認為溺水是因游泳者缺乏經驗導致，可能吸入水。研究發現，可能發生快速發作肺水腫引起缺氧的致命因素，包括運動量增加、浮潛設備對吸入氧氣的抵抗，以及先前身體存在條件。最後一個因素解釋了，為何在浮潛死亡案例中，可發現不少罹患心臟病 的中年男性。

研究也指出，剛剛結束長途飛行，也可能增加缺氧的機會。此一結論也在某種程度上，解釋為何浮潛死亡發生在遊客身上，更為常見。

「浮潛安全研究報告」敘述了吸入性溺水與肺水腫缺氧溺水的區別：肺水腫缺氧溺水不需侵入或吸入水。相反的是，它是一種可透過浮潛引發的呼吸障礙，進展迅速且安靜。

一名旅客在自加拿大搭乘7小時飛機航班後的第二天浮潛，經歷了肺水腫缺氧。她說，當時開始在耳中聽到巨大心跳聲、如同低沉鼓聲，感覺快要死了。幸好有另一名遊客將她自水中拉出來，得以存活。

肺水腫缺氧引起的溺水，典型順序為呼吸急促與失去力氣，然後是恐慌及意識減弱。一名曾浮潛20次的遊客表示，他在離岸約20公尺處浮潛，感到呼吸困難、卻無法呼喊或揮手，手臂感到沉重，海浪將他推到岸邊，他失去知覺。還好幸運被人發現送醫救治。

在131名海中浮潛發生意外的受調者中，只有一名是吸入了水。研究建議採取預防措施避免浮潛意外，包括與朋友一起行動，並且留在可舒適觸底的地方。此外，在搭機抵達夏威夷之後，等待幾天再浮潛，也是較謹慎的做法。