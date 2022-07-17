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西雅圖市府員工 寧願辭職也不回辦公室工作

編譯組／西雅圖電
西雅圖市府要求員工回辦公室上班，部分員工表示寧願辭職也不回去。（Getty Images）
西雅圖市府要求員工回辦公室上班，部分員工表示寧願辭職也不回去。（Getty Images）

面對市府要求重返辦公室，許多遠距工作的西雅圖市府員工可能準備辭職，因為他們認為這項規定與生產力無關，目的只是為了振興市中心商業。

然而，西雅圖市府官員表示，這項新政策是幫助西雅圖朝疫後回歸正常生活的必要措施，而且也提供了員工比疫前更大的靈活性。

西雅圖市長哈雷爾（Bruce Harrell）6月13日發電子郵件給員工稱，他正在為今年稍後將實施的「長期遠距與混合式工作政策」做準備，期望員工每周至少進辦公室或到工作現場兩日。這項政策與許多私人企業宣布的計畫大致相同。

在哈雷爾發出這封電子郵件之前，西雅圖市府大部分能夠以某種形式遠距工作的員工，已在3月時就被告知必須回辦公室上班。西雅圖市府目前約有1萬3000名員工，約35%可以遠距工作。

哈雷爾發言人豪森（Jamie Housen）14日表示，總是要提出一項新的遠距和混合式工作政策來取代在新冠疫情期間倉促制定的政策。

豪森表示，自3月以來，已有約18%的市府員工每周至少進辦公室兩次。他還說：「與疫前相比，員工獲得遠距和混合式工作的機會顯著提高。」

不過，代表市府員工的工會表示，這項政策不適用於許多人，包括約1300名完全遠距工作的員工，和1000名每周只進一次辦公室的員工。

工會PROTEC17發言人安德森（Shomari Anderson）表示，哈雷爾的提議提高了讓遠距工作員工及其家人染疫的風險，並讓員工面臨市中心的安全風險。安德森還表示，許多工會成員對恢復疫前通勤上班的模式感到不滿，尤其是已搬到住房成本較低地區的員工。

工會最近進行的一項調查顯示，許多受這項政策影響的員工表示，他們寧願辭職也不願回辦公室。調查發現，23%的受訪者因為這項政策正在考慮辭去市府工作，另外31%的受訪者表示不排除辭職的可能。

西雅圖市府這個緊張情勢反映出整個就業市場的現況，許多雇員抵制結束遠距工作，認為遠距工作的生產力不輸過去親自到辦公室上班。

PROTEC17執行董事艾斯特維寧（Karen Estevenin）表示，根據之前達成的「替代工作安排」（Alternative Work Arrangements）協議，除非市府能證明員工有進辦公室工作的「業務需要」，否則，市府必須與員工就根據協議找出一個雙方都可接受的安排。

西雅圖 就業 疫情

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