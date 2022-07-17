西雅圖市府員工 寧願辭職也不回辦公室工作

西雅圖市府要求員工回辦公室上班，部分員工表示寧願辭職也不回去。（Getty Images）

面對市府要求重返辦公室，許多遠距工作的西雅圖 市府員工可能準備辭職，因為他們認為這項規定與生產力無關，目的只是為了振興市中心商業。

然而，西雅圖市府官員表示，這項新政策是幫助西雅圖朝疫後回歸正常生活的必要措施，而且也提供了員工比疫前更大的靈活性。

西雅圖市長哈雷爾（Bruce Harrell）6月13日發電子郵件給員工稱，他正在為今年稍後將實施的「長期遠距與混合式工作政策」做準備，期望員工每周至少進辦公室或到工作現場兩日。這項政策與許多私人企業宣布的計畫大致相同。

在哈雷爾發出這封電子郵件之前，西雅圖市府大部分能夠以某種形式遠距工作的員工，已在3月時就被告知必須回辦公室上班。西雅圖市府目前約有1萬3000名員工，約35%可以遠距工作。

哈雷爾發言人豪森（Jamie Housen）14日表示，總是要提出一項新的遠距和混合式工作政策來取代在新冠疫情 期間倉促制定的政策。

豪森表示，自3月以來，已有約18%的市府員工每周至少進辦公室兩次。他還說：「與疫前相比，員工獲得遠距和混合式工作的機會顯著提高。」

不過，代表市府員工的工會表示，這項政策不適用於許多人，包括約1300名完全遠距工作的員工，和1000名每周只進一次辦公室的員工。

工會PROTEC17發言人安德森（Shomari Anderson）表示，哈雷爾的提議提高了讓遠距工作員工及其家人染疫的風險，並讓員工面臨市中心的安全風險。安德森還表示，許多工會成員對恢復疫前通勤上班的模式感到不滿，尤其是已搬到住房成本較低地區的員工。

工會最近進行的一項調查顯示，許多受這項政策影響的員工表示，他們寧願辭職也不願回辦公室。調查發現，23%的受訪者因為這項政策正在考慮辭去市府工作，另外31%的受訪者表示不排除辭職的可能。

西雅圖市府這個緊張情勢反映出整個就業 市場的現況，許多雇員抵制結束遠距工作，認為遠距工作的生產力不輸過去親自到辦公室上班。

PROTEC17執行董事艾斯特維寧（Karen Estevenin）表示，根據之前達成的「替代工作安排」（Alternative Work Arrangements）協議，除非市府能證明員工有進辦公室工作的「業務需要」，否則，市府必須與員工就根據協議找出一個雙方都可接受的安排。