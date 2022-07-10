夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

赫爾(Kehau Hall)2014年搭建她的Airbnb豪華帳棚時，未想到其僅距離火山約10分鐘。她2歲就住在夏威夷 ，習慣火山的不預測性，未感到火山威脅。她說，靈感很簡單，在雜誌上看到一張豪華帳棚照片，認為將是美國本土旅客體驗夏威夷的獨特方式。

豪華帳棚位在夏威夷山景城格倫伍德社區(Glenwood neighborhood)，距離夏威夷火山國家公園中心約12英里，那裡有兩座火山。她搭建帳篷花費不到300元，內部廚房、戶外淋浴與大尺寸床墊等設備花費約8000元。目前霍爾每周需要工作約10-15小時、年收入為2萬8000元。

夏威夷觀光 產業競爭激烈，根據夏威夷旅遊局數據，2019年夏威夷所有島嶼的遊客消費總額為177.5億元。赫爾帳篷所在的夏威夷主島，平均每天可帶來2240萬元收入。

赫爾的帳篷，與其他旅館業相比之下較為平易近人，遊客每晚收費約70元。然而，對她來說，這筆收入代表著獨立，賺錢可幫助她花更多時間去旅行。

赫爾的父親是夏威夷人，在這片土地長大，90英畝土地由家族代代相傳，擁有少數家族房屋，並飼養野豬、牛與雞。赫爾搭建帳篷，也能分享所在地點的自然風光，「善用這片土地，讓其他人可從中獲益，真正沉浸在大自然中。現在每個人都與電子產品連結，暫時脫離虛擬世界並放鬆，相當重要。」

赫爾有觀光業經驗，高中時曾在當地民宿幫忙，並和房地產經紀人合作管理當地出租物業。近幾年還幫附近國家公園工作。20歲時，她決定擴展創業精神，搭建Airbnb豪華帳棚，最初花了六個月時間，獲得五個正面評價，才開始受到遊客青睞。自此之後，豪華帳棚的預定持續穩定，平均每周有三個預定、旅客平均入住2-4晚。

疫情 之前，赫爾每周工作10-15小時，並額外花15小時協助管理其他客人在家中大型房屋住宿，每年可為她帶來額外2萬元收入。

2020年3月新冠疫情爆發，夏威夷對遊客發布14天強制隔離、以防止新冠病毒傳播。夏威夷旅遊局指出，夏威夷最大產業觀光業受到影響，自2020年第一季度到第二季度，夏州失業率自2%飆升至20/1%。赫爾也受到影響，約有6個月時間沒有旅客預定，只能靠存款過活，並開始打掃私人住宅賺錢，失去大部分可支配收入來源。

不過，赫爾的豪華帳棚業務從2021年初開始回溫，有旅客預訂為期一個月的住宿，並提供更多遠程工作設備。由於現金流更加穩定，她現在一年可有四周前往美國本土或海外旅行。

她透露，未來兩三年內還想在夏威夷開設三個豪華帳棚。她的帳篷資訊也公布在GlampingHub。目前面臨主要挑戰是競爭，夏威夷旅遊業競爭激烈，當有一個好想法時，通常會被複製或整合。赫爾說，她已準備好迎接挑戰，卻沒有計畫擴展到美國本土大陸，「夏威夷有很多愛心與良善之人。我喜歡悠閒度過夏威夷時光。」