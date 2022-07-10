華盛頓大學研發新冠疫苗 獲南韓批准使用

華盛頓大學科學家研發的新冠疫苗獲南韓批准使用。（美聯社）

由華盛頓大學醫院（UW Medicine）科學家研發的新冠疫苗，最近獲得南韓批准使用，這是西雅圖地區醫療系統第一個獲准供病人使用的新冠治療技術。

研發這款疫苗的華盛頓大學科學家金恩（Neil King）與維斯勒（David Veesler,）表示，他們的SKYCovione疫苗是「第二代」新冠疫苗，成份以蛋白質為主，與輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）研發的mRNA疫苗不同，因此，只需低劑量就有效，製造簡單且穩定，無需深度冷凍。

金恩說：「我們在疫情發生前就已在一起工作。在疫情發生後，我們決定立即投入研發疫苗，兩個團隊就這麼結合在一起，很有意思，效率也很高。」

華盛頓大學醫院在聲明中表示，上周已獲得南韓食品醫藥品安全處（Ministry of Food and Drug Safety）批准的SKYCovione疫苗，已經向英國和其他國家申請授權。如果疫苗獲得世界衛生組織（WHO）緊急授權使用，將透過在國際間公平分配疫苗的組織COVAX提供。

目前還不清楚研發團隊未來是否會尋求向美國食品藥物管理局（FDA）申請許可。

維斯勒說：「我們聽說，有富裕國家提供疫苗給中、低收入國家，然後指責這些國家沒有（在過期前）使用它們。雖然是傳聞，但可能是事實。新疫苗優越的儲存性，將可使大量還未接種疫苗的人獲得疫苗。」

金恩的實驗室在2016年研發了一種疫苗自組蛋白奈米顆粒技術（self-assembling protein nanoparticle technology），維斯勒的團隊再將新冠病毒棘狀蛋白的一個關鍵部分整合到奈米顆粒上。由於SKYCovione是由佈滿新冠病毒碎屑的微小蛋白顆粒製成，因此更具穩定性，能夠擴大全世界的疫苗接種工作。

金恩補充，以蛋白質為主的疫苗幾十年來一直用於預防肝炎和其他病毒感染，被公認是較傳統的疫苗。

科學家很早就了解，疫苗的生產製造和分發非常重要。因此，透過蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），金恩和維斯勒被介紹給南韓生物科技公司SK bioscience。該公司擁有生產疫苗的內部資源，同時長期在國外研發免疫科技。

金恩說：「我們在2020年3月到4月和SK進行了協商，已將我們的技術轉移給他們。他們完成了所有的生產，進行了所有的臨床實驗。」

根據SK bioscience發表的聲明，SKYCovione是南韓第一項國產的新冠治療藥物，南韓政府已同意向他們購買1000萬劑疫苗供國內使用。

臨床實驗數據顯示，在4000多名接受測試的18歲以上成年人中，SKYCovione誘發的抗體比AstraZeneca研發的Covishield高出約三倍，抗體轉化率（受試者抗體增加四倍以上的比例）也高得多。