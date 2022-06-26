夏威夷監獄「治療代替手銬 」史上首次零少女犯
「夏威夷州婦女地位委員會」(Hawai'i State Commission on the Status of Women)日前宣布，位在夏威夷凱盧亞(Kailua)的夏威夷青年懲戒所(Hawai'i Youth Correctional Facility)被監禁少女人數為零。這是夏威夷監獄系統史上首次出現無監禁少女。
「新聞周刊」報導，夏威夷青年懲戒所已空置數周，被認為是「多年來用治療代替手銬」(years of work to replace handcuffs with healing.)的成果。
夏威夷州婦女地位委員會於1964年5月15日依據行政命令設立，為全州性的女性意識政府機構，致力透過宣導、教育、合作與計畫發展以促進平等與積極改革。除了根據許多政策與議題為女孩和婦女制定計劃外，還協助立法施行。
紐約民主黨籍眾議員寇蒂斯(Alexandria Ocasio-Cortez)推文讚許：「另一個世界是可能的。」(another world is possible.)。
根據非營利暨無黨派「監獄政策計畫」(Prison Policy Initiative)2018年數據研究「大規模刑事定罪傷害」，夏威夷每十萬人中、有439人被監禁，包括監獄、牢獄、移民拘留所與少年司法機構。被監禁的人口比例低於美國的每十萬人有664人被監禁，但超過所有北約組織國家。
在不同監獄被監禁約6900名夏威夷居民中，約有5500人在州立監獄、1200人在聯邦監獄。其他50人在青少年拘留所。2010年人口普查數據顯示，夏威夷原住民或太平洋島民為監禁率最高的族裔，每十萬人約有1615人。其次為黑人與美洲印地安/阿拉斯加原住民。
獨立非營利國家研究與政策機構「維拉司法研究所」(Vera Institute of Justice)報告指出，1978-2015年間，夏威夷的總監禁人數增加709%，從727人增至5879人。其中包括監獄人口增加776%、或自2000年增加41%。
「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)參考數據顯示，儘管夏威夷原住民與太平洋島民佔夏州成年人23%，但他們佔被監禁人口的47%。聯盟指出，夏威夷可透過採取明智改革進一步減少監禁，包括對執法輔助轉移(Law Enforcement Assisted Diversion)計畫進行更多投資；減少假釋與緩刑撤銷；結束刑法擴展並支持非刑事化；優先考慮審前司法改革、結束州府對現金保釋的過度依賴；取消強制性最低刑期。
「檀香山雜誌」(Honolulu Magazine)報導，部分夏威夷州女性立法人士，包括遊民主黨與共和黨人組成的核心小組，正在研議進一步支持女性的廣泛計畫，包括開展專門針對女性罪犯的風險評估工具，以及培訓被監禁女性成為同儕導師。
上一則
最獨特民宿 奧斯汀「童話桃花源」令人驚豔
下一則
FB留言