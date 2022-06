夏威夷監獄「治療代替手銬 」史上首次零少女犯

夏威夷監獄系統史上首次無監禁少女,被認為是「多年來用治療代替手銬」(years of work to replace handcuffs with healing.)的成果。(Getty Images)

「夏威夷州 婦女地位委員會」(Hawai'i State Commission on the Status of Women)日前宣布,位在夏威夷凱盧亞(Kailua)的夏威夷青年懲戒所(Hawai'i Youth Correctional Facility)被監禁少女人數為零。這是夏威夷監獄 系統史上首次出現無監禁少女。

「新聞周刊」報導,夏威夷青年懲戒所已空置數周,被認為是「多年來用治療代替手銬」(years of work to replace handcuffs with healing.)的成果。

夏威夷州婦女地位委員會於1964年5月15日依據行政命令設立,為全州性的女性意識政府機構,致力透過宣導、教育、合作與計畫發展以促進平等與積極改革。除了根據許多政策與議題為女孩和婦女制定計劃外,還協助立法施行。

紐約民主黨籍眾議員寇蒂斯(Alexandria Ocasio-Cortez)推文讚許:「另一個世界是可能的。」(another world is possible.)。

根據非營利暨無黨派「監獄政策計畫」(Prison Policy Initiative)2018年數據研究「大規模刑事定罪傷害」,夏威夷每十萬人中、有439人被監禁,包括監獄、牢獄、移民拘留所與少年司法機構。被監禁的人口比例低於美國的每十萬人有664人被監禁,但超過所有北約組織國家。

在不同監獄被監禁約6900名夏威夷居民中,約有5500人在州立監獄、1200人在聯邦監獄。其他50人在青少年拘留所。2010年人口普查數據顯示,夏威夷原住民 或太平洋島民為監禁率最高的族裔,每十萬人約有1615人。其次為黑人與美洲印地安/阿拉斯加原住民。

獨立非營利國家研究與政策機構「維拉司法研究所」(Vera Institute of Justice)報告指出,1978-2015年間,夏威夷的總監禁人數增加709%,從727人增至5879人。其中包括監獄人口增加776%、或自2000年增加41%。

「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)參考數據顯示,儘管夏威夷原住民與太平洋島民佔夏州成年人23%,但他們佔被監禁人口的47%。聯盟指出,夏威夷可透過採取明智改革進一步減少監禁,包括對執法輔助轉移(Law Enforcement Assisted Diversion)計畫進行更多投資;減少假釋與緩刑撤銷;結束刑法擴展並支持非刑事化;優先考慮審前司法改革、結束州府對現金保釋的過度依賴;取消強制性最低刑期。

「檀香山雜誌」(Honolulu Magazine)報導,部分夏威夷州女性立法人士,包括遊民主黨與共和黨人組成的核心小組,正在研議進一步支持女性的廣泛計畫,包括開展專門針對女性罪犯的風險評估工具,以及培訓被監禁女性成為同儕導師。