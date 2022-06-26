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華盛頓誓言保護女權 估外州墮胎者將大增385%

編譯組／西雅圖25日電
華盛頓州、加州與俄勒岡州24日聯合承諾，將捍衛民眾獲得生育醫療服務的權利。圖為一名西雅圖民眾在支持墮胎權活動上聆聽演說。（美聯社）
華盛頓州、加州與俄勒岡州24日聯合承諾，將捍衛民眾獲得生育醫療服務的權利。圖為一名西雅圖民眾在支持墮胎權活動上聆聽演說。（美聯社）

美國西岸華盛頓、俄勒岡和加州三州24日聯合承諾，將捍衛民眾獲得生育醫療服務的權利，包括墮胎和避孕。

在聯邦最高法院24日正式推翻1973年保護婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後不久，華盛頓、俄勒岡和加州三州州長就發表聯合聲明說：「我們不會袖手旁觀，任由這些攻擊行動不斷增加。」

這項「多州承諾」（Multi-State Commitment）誓言，華盛頓州、俄勒岡州和加州將保護病人和專業醫療人員，拒絕非逃犯、接受生育醫療服務的個人被引渡，並將捍衛和擴大民眾獲得墮胎護理的權利。

聲明表示，西岸三州近年來不斷擴大生育醫療服務，包括提供更多資金給醫療機構和擴大醫療保險承保範圍。

華州州長英斯利（Jay Inslee）說：「最高法院明確表示，他們要剝奪婦女墮胎的自由，讓共和黨州強制女性生育，只因為墮胎權並非『深植於歷史』。」

儘管華州法律保障墮胎權，但最高法院這項裁決對華州並非沒有影響。

1970年，華州成為美國第一個將墮胎合法化的州，儘管當時限制只能在懷孕初期並在丈夫同意下才能墮胎。1991年，一項選民提案擴大了華州墮胎權，允許婦女在胎兒能存活前墮胎。這項法律目前仍然有效。

然而，政治風向隨時可能改變，立法者或選民未來可能投票通過限制墮胎的新法案。這正是為何英斯利和墮胎維權者呼籲華州通過憲法修正案，如此才能在「羅訴韋德案」被推翻的情況下，繼續保護婦女墮胎權。不過，要將墮胎權編纂成憲法，必須先獲得超過三分之二的州參眾兩會多數票和普選票同意。

專門研究墮胎權的葛特馬克研究院（Guttmacher Institute）預測，「羅訴韋德案」被推翻後，從外州來華州墮胎的病人人數會大增385%。

值得注意的是，在「羅訴韋德案」被推翻後，愛達荷州一項法律已將墮胎視為犯罪，另一項法律更建議對墮胎服務提供者提起民事訴訟。

由於德州對墮胎有更全面的法律限制，允許提起民事訴訟，因此，已經有愈來愈多德州婦女前來華州墮胎，這可能會加重華州墮胎診所的負荷量。

華州檢察長佛格森（Bob Ferguson）5月要求醫療執照核發機構，盡可能批准在其他州被視為刑事犯的墮胎醫療服務提供者的申請。

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