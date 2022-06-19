夏威夷觀光直升機 起飛後30分鐘墜毀 6傷

夏威夷一架觀光直升機墜毀在偏遠的大島熔岩區鋸齒狀岩石上。夏威夷消防局提供照片顯示，直升機側臥在貧脊的熔岩中，機頭部分散落。機上六人受傷。(美聯社)

夏威夷 一架觀光 直升機8日墜毀在地處偏遠的大島熔岩區鋸齒狀岩石上，機上六人皆受傷，救援人員前往搶救。聯邦飛行事故調查員將被派往夏威夷進行事故調查。

根據救援人員所拍攝照片顯示，Bell 407直升機側臥在貧脊的熔岩中，機頭部分散落，部分葉片彎曲成奇怪的角度。「國家運輸安全委員會」(National Transportation Safety Board)發言人加布瑞斯(Jennifer Gabris)電郵指出，直升機於8日下午5時在科納國際機場起飛，進行觀光導覽，起飛後約30分鐘在大島最南端附近墜毀。

夏威夷縣助理消防隊長沖中(Darwin Okinaka)表示，由於熔岩場距離路面道路較遠，救援人員必須乘坐兩架直升機前往救援。消防部門指出，共救出三人，包括一名18歲女子、一名19歲女子與一名23歲男子，他們設法走到等候中的醫務人員處。一名48歲男子也自墜機 現場走出。受傷最嚴重的是19歲女子，被直升機送往醫院。另一名54歲重傷男子與其他四名旅客，則被救護車送往醫院救治。

夏威夷直升機觀光產業發展蓬勃，相當受到旅客歡迎，可自直升機上見到島嶼的壯麗風光，但是，機身必須飛越崎嶇地形，否則很難看到美麗景色。

2019年曾發生可愛島直升機墜毀事故、導致機上七人全部罹難。國家運輸安全委員會在調查報告指控監管機構隊直升機行程監管不周。墜機事故被歸咎於飛行員在天氣惡劣情況下仍堅持飛行的決定。目擊者與其他飛行員報告透露，墜機時有霧、下雨且能見度低，部分飛行員當時決定掉頭返回。

有關這次大島墜機事故，夏威夷縣長羅斯(Mitch Roth)表示，他正等待傷者最新狀況，以及有關可能導致墜機原因的其他訊息。國家氣象局氣象學家沃恩(Thomas Vaughan)指出，當時消防員被告知前往救援時，風速約為每小時16英里、陣風每小時23英里與部分零星雲層。其為標準的大島下午天氣。

「Paradise Helicopters」業主朵恩(Calvin Dorn)聲明表示，此次大島觀光直升機行程有五名乘客與一名飛行員。公司正與當局合作，進行調查。

根據國家運輸安全委員會資料庫，這家直升機公司至少發生過兩起觀光行程事故。一次發生在2005年的觀光行程，飛行員降落在大島森林空地、擊中低矮樹木與灌林，飛行員與四名乘客並未受傷。另一次是發生於2009年起飛前往歐胡島，機上有四名乘客，直升機故障向左傾斜受損，但機上無人受傷。

加布瑞斯表示，國家運輸安全委員會將不會前往此次大島直升機墜機事故現場，但將會到夏威夷檢查失事飛機殘骸。