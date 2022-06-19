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嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

華盛頓州校園確診 本學年超過1500例

編譯組／西雅圖電
華盛頓州衛生廳公布的數據顯示，本學年度學校通報的新冠確診病例超過1500例，其中九成是學生，平均年齡為14歲。（美聯社）
華盛頓州衛生廳公布的數據顯示，本學年度學校通報的新冠確診病例超過1500例，其中九成是學生，平均年齡為14歲。（美聯社）

根據華盛頓州衛生廳公布的校園新冠疫情報告，華州K到12年級學校本學年度通報的新冠確診病例超過1500例。

這些校園疫情確診病例都發生在去年8月1日到今年4月30日之間。校園疫情的定義是，出現至少三例確診病例，或一個團體中，例如教室，有10%以上的學生和教職員染疫。約九成的校園疫情病例是學生，平均年齡為14歲，大部分是13歲或13歲以下的學生，這是疫苗接種率最低的群體。

數據顯示，儘管5到11歲的兒童從去年10月起就有資格接種疫苗，但截至6月11日，這個年齡層已完成疫苗接種的比例不到三分之一。12歲到15歲的兒童已完成疫苗接種的比例為54%。

衛生廳表示，由於小學生幾乎全天都待在同一間教室裡，因此無需深入調查，就可以識別集體染疫。初中生和高中生因為上課教室不固定，要確認是否是集體染疫就比較困難，但因為他們年紀較長，較有能力持續配戴口罩。大部分校園疫情都發生在公立學校，約有30%公立學校都曾傳出疫情。

儘管學校集體染疫事件以金恩縣最多，但以史諾霍米許縣的規模最大。史諾霍米許縣這個學年一共有7116名學生染疫，71%的學校受影響。公立學校本學年因集體染疫關閉的事件共77件，最多的是金恩縣、史諾霍米許縣和格雷斯港縣（Grays Harbour）。私立學校的集體染疫事件較少，受到影響的私立學校占20%。

衛生廳指出，由於公立學校和地方衛生當局之間有合作關係，所以可以更精確報告疫情，但沒有足夠的數據可以證明公立學校受到的影響比私立學校大。

數據顯示，學校主要傳播病毒的地點是教室，只有不到1%的集體感染事件是在學生通常不會佩戴口罩的餐廳發生。

衛生廳表示，要確認真正的病毒傳播地點很困難，尤其是學生進出頻繁的地方，例如餐廳或走廊。

衛生廳說：「共用教室的學生可能也會共享午餐。此外，由於K到12年級學校爆發的集體染疫事件眾多，很難對每次事件都進行詳細調查。」

疫情 公立學校 疫苗

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