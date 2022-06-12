我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

夏威夷初選近400人登記 州長之爭 葛林暫領先

編譯組／夏威夷電
現任副州長葛林在疫情期間，以白板詳細說明夏州抗疫策略。(圖取自葛林官方臉書)
現任副州長葛林在疫情期間，以白板詳細說明夏州抗疫策略。(圖取自葛林官方臉書)

夏威夷選民將決定由誰來制定未來幾年的可負擔房屋、無家可歸、教育、能源與經濟等政策議程，今年有近400位候選人申請夏威夷初選，其中包括州長、副州長。

今年選舉變化從最高主管州長伊格開始，因為他自2014年以來一直在任，無法再連任第三次的四年任期。副州長葛林(Lt. Gov. Josh Green)是眾多競相接替他的候選人之一。2022年也是立法機關所有76個席位可能重新分配的一年，這是每十年發生一次的地區政治重組，大多數競選將都會有現任者參選，至少有十多個州眾議會與參議會席位空缺。

茂伊島與可愛島市長辦公室，與所有四個夏威夷郡縣議會與夏威夷事務委員會辦公室，都將進行改選。截至7日的申請截止日期，已有近400名候選人申請104項競選。參選人數比2018年與2020年更多。

根據最新公布民調，現任副州長葛林在州長競選初期已取得領先地位。長期以來，他具有雄心並已做準備，在立法機構任職期間累積豐富經驗，積極在地方耕耘，將自己定位成州長的繼任人選，並協助領導夏威夷州應對新冠病毒疫情。還累積大量的工會支持與競選捐款。

夏威夷太平洋大學傳播系教授哈特(John Hart)認為，葛林具有「在任職責」(functional incumbency)，疫情期間，大眾已習於見到身為醫生的葛林，總是提前發布新冠數據，並在他自己辦公室的白板上詳細說明夏州抗疫策略。

葛林於8月13日民主黨初選面對兩名主要對手，包括即將離任的州眾議員卡赫勒(Kai Kahele)，他正進行草根性與反腐敗的競選活動，迴避政治活動委員會經費，並僅接受100元以下捐款。另一名對手則是前夏威夷第一夫人卡耶塔諾(Vicky Cayetano)，期以她掌管「聯合洗衣服務公司」(United Laundry Service)經驗試圖說明選民，有能力擔任夏威夷執行長職務。

共和黨州長初選候選人參選者眾，包括前副州長艾歐納(Duke Aiona)、檀香山市議員恆德(Heidi Tsuneyoshi)、地方活動人士柯德瑞(Gary Cordery)、已退休格鬥藝術界人士潘恩(BJ Penn)、馬里諾(Lynn Barry Mariano)、摩根(Paul Morgan)等人。

副州長選情也競爭激烈。民主黨競選副州長候選人包括州眾議員路克(Rep. Sylvia Luke)、前檀香山市議員安德森(Ikaika Anderson)、兩年前曾競選檀香山市長的商業界人士雨宮(Keith Amemiya)、夏威夷商會會長Sherry Menor-McNamara。

政治專家們表示，儘管民主黨副州參選人在政商界都相當知名，但一般大眾不可能對其中任何人有深入了解。有數名候選人內部民調數據甚至顯示，大部分選民無法決定投票給誰、或根本不知道四名候選人的名字。副州長職位是全州範圍競選，也意味著需在夏威夷多個島嶼贏得選票。副州長共和黨競選人包括Seaula Jr. Tupai、Rob Burns與Tae Kim。

夏威夷州 民主黨 眾議員

上一則

芝加哥中國城新榮超市 6/18 盛大開業鉅惠來襲 全場 8.5 折 歡迎光臨觀禮

下一則

不只油價… 西雅圖通膨40年之最 奶油、馬鈴薯漲最多

延伸閱讀

11月州長決選 農民出身的達勒挑戰紐森

11月州長決選 農民出身的達勒挑戰紐森
美聯社：金山地檢長博徹思遭罷免 洛杉磯縣地檢長賈斯康警訊

美聯社：金山地檢長博徹思遭罷免 洛杉磯縣地檢長賈斯康警訊
曼哈頓堵車費推遲 州長：明年也沒戲

曼哈頓堵車費推遲 州長：明年也沒戲
鬼門關前走一遭… 賓州副州長坦承：5月時中風險喪命

鬼門關前走一遭… 賓州副州長坦承：5月時中風險喪命
拜登「軍事保台說」 白宮前官員：很有用

拜登「軍事保台說」 白宮前官員：很有用
解讀拜登軍事保台論 白宮前官員：未改變美國政策

解讀拜登軍事保台論 白宮前官員：未改變美國政策

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望