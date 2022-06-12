夏威夷初選近400人登記 州長之爭 葛林暫領先

現任副州長葛林在疫情期間，以白板詳細說明夏州抗疫策略。(圖取自葛林官方臉書)

夏威夷選民將決定由誰來制定未來幾年的可負擔房屋、無家可歸、教育、能源與經濟等政策議程，今年有近400位候選人申請夏威夷初選，其中包括州長、副州長。

今年選舉變化從最高主管州長伊格開始，因為他自2014年以來一直在任，無法再連任第三次的四年任期。副州長葛林(Lt. Gov. Josh Green)是眾多競相接替他的候選人之一。2022年也是立法機關所有76個席位可能重新分配的一年，這是每十年發生一次的地區政治重組，大多數競選將都會有現任者參選，至少有十多個州眾議會與參議會席位空缺。

茂伊島與可愛島市長辦公室，與所有四個夏威夷郡縣議會與夏威夷事務委員會辦公室，都將進行改選。截至7日的申請截止日期，已有近400名候選人申請104項競選。參選人數比2018年與2020年更多。

根據最新公布民調，現任副州長葛林在州長競選初期已取得領先地位。長期以來，他具有雄心並已做準備，在立法機構任職期間累積豐富經驗，積極在地方耕耘，將自己定位成州長的繼任人選，並協助領導夏威夷州 應對新冠病毒疫情。還累積大量的工會支持與競選捐款。

夏威夷太平洋大學傳播系教授哈特(John Hart)認為，葛林具有「在任職責」(functional incumbency)，疫情期間，大眾已習於見到身為醫生的葛林，總是提前發布新冠數據，並在他自己辦公室的白板上詳細說明夏州抗疫策略。

葛林於8月13日民主黨 初選面對兩名主要對手，包括即將離任的州眾議員 卡赫勒(Kai Kahele)，他正進行草根性與反腐敗的競選活動，迴避政治活動委員會經費，並僅接受100元以下捐款。另一名對手則是前夏威夷第一夫人卡耶塔諾(Vicky Cayetano)，期以她掌管「聯合洗衣服務公司」(United Laundry Service)經驗試圖說明選民，有能力擔任夏威夷執行長職務。

共和黨州長初選候選人參選者眾，包括前副州長艾歐納(Duke Aiona)、檀香山市議員恆德(Heidi Tsuneyoshi)、地方活動人士柯德瑞(Gary Cordery)、已退休格鬥藝術界人士潘恩(BJ Penn)、馬里諾(Lynn Barry Mariano)、摩根(Paul Morgan)等人。

副州長選情也競爭激烈。民主黨競選副州長候選人包括州眾議員路克(Rep. Sylvia Luke)、前檀香山市議員安德森(Ikaika Anderson)、兩年前曾競選檀香山市長的商業界人士雨宮(Keith Amemiya)、夏威夷商會會長Sherry Menor-McNamara。

政治專家們表示，儘管民主黨副州參選人在政商界都相當知名，但一般大眾不可能對其中任何人有深入了解。有數名候選人內部民調數據甚至顯示，大部分選民無法決定投票給誰、或根本不知道四名候選人的名字。副州長職位是全州範圍競選，也意味著需在夏威夷多個島嶼贏得選票。副州長共和黨競選人包括Seaula Jr. Tupai、Rob Burns與Tae Kim。